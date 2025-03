A Materia quattro lezioni con Varese Corsi per scoprire il Subbuteo

Se sei appassionato di Subbuteo o ti interessa conoscere questo gioco da tavolo, ecco il corso su misura pensato per te.

Da lunedì 31 marzo, dalle 21:00 alle 22:00 parte a Materia, il nuovo Spazio Libero di VareseNews, il corso “Il calcio in punta di dito”, per apprendere le tecniche del classico gioco del calcio da tavola.

Promosso da Varese Corsi, il laboratorio si articola in quattro lezioni guidate da Tommaso Guidotti, giornalista professionista di VareseNews e grande appassionato di calcio.

Tra teoria e pratica, i partecipanti potranno affinare le proprie abilità, sperimentando colpi tecnici e tattiche di gioco.

Per iscriversi cliccare qui.

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.