A Materia un gustoso laboratorio per realizzare biscotti artigianali 

Vuoi arricchire il tuo repertorio di cucina con nuove ricette gustose? Allora questo è il corso giusto per te.

Da sabato 29 marzo, dalle 14:00 alle 16:00 nel nuovo Spazio Libero di VareseNews è in partenza il laboratorio “Corso di biscotti artigianali” dedicato a tutti gli appassionati di cucina, dai principianti ai più esperti.

Un’occasione ideale per scoprire nuove ricette da poter replicare con la propria famiglia e amici. Pensato con Varese Corsi, durante le quattro lezioni si potranno preparare tre diversi tipi di biscotti artigianali e arricchire il tuo repertorio dolciario con preparazioni semplici e gustose.

Per maggiori informazioni e per iscriversi cliccare qui.

Tutte le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.