A Saronno le iniziative culturali per il Giubileo si aprono con un incontro sul Cenacolo di Leonardo

Prendono il via le attività culturali organizzate dal Comune di Saronno in occasione del Giubileo 2025, dedicato alla riconciliazione, al rinnovamento e alla conversione spirituale. Tema delle iniziative sarà il cenacolo, la rappresentazione dell’Ultima Cena, uno dei momenti più intensi nel racconto dei Vangeli.

La scelta dell’icona del cenacolo trae origine dalla sua importanza simbolica, la rilevanza artistica che ha avuto nei secoli e la forte connessione ai temi cui questo Giubileo 2025 è dedicato: lo spezzare del pane è il gesto con cui Dio si dona all’uomo, promessa di vita eterna.

Primo appuntamento della rassegna sarà un incontro dal titolo “Il Cenacolo di Leonardo. Capolavoro dei capolavori” con Luca Frigerio come protagonista, che avrà luogo sabato 15 marzo alle 16.00 all’Auditorium Aldo Moro (Viale Santuario 15, Saronno).

Giornalista e scrittore, redattore culturale dei media della diocesi di Milano, Luca Frigerio presenta il capolavoro assoluto del genio del Rinascimento italiano, quel Cenacolo nel Refettorio del convento di Santa Maria delle Grazie a Milano che già Goethe aveva definito come “il vertice insuperato dell’arte di tutti i tempi”. L’incontro cercherà di rispondere, attraverso un percorso per immagini, ad alcune domande fondamentali: cosa ha voluto rappresentare Leonardo in quest’ultima Cena? Perché è stata così ammirata e celebrata in tutte le epoche? Qual è il suo significato religioso e spirituale?

Martedì 1° aprile, invece, sarà dedicato ad un approfondimento sui temi del Giubileo “Pellegrini di speranza”, con un incontro al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli dal titolo “Tra chiese e cenacoli. Pellegrini di speranza sulla via della bellezza”, a cura dei giovani della Pastorale giovanile della Diocesi di Milano, ed in collaborazione con la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno.

Nella Bolla di indizione per questo Giubileo, Papa Francesco ha evidenziato come tra i “segni di speranza” ci siano anche proprio i giovani: «sul loro entusiasmo si fonda l’avvenire».

In questo incontro a più voci verrà raccontato il progetto “La Via della Bellezza”, che li rende protagonisti attivi nelle visite proposte in alcune chiese milanesi. Nell’ascolto di queste esperienze verranno messi a fuoco, tramite alcuni dettagli artistici delle chiese presentate, i temi del Giubileo: il battesimo quale fondamento di speranza, la riconciliazione, il pellegrinaggio, la speranza che orienta il cammino e può rendere ciascuno testimone di Bellezza. Si tratta di un incontro rivolto in particolare ai giovani, ma aperto a tutti coloro che colgano l’occasione per ri-volgere lo sguardo verso la bellezza che invita a continuare a sperare.

Ente promotore della rassegna culturale è il Comune di Saronno in collaborazione con l’Associazione Flangini, il Circolo Culturale della Bussola, la Cooperativa Popolare Saronnese, la Pastorale Giovanile della Diocesi di Milano e la Comunità Pastorale Crocifisso Risorto di Saronno.