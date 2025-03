Ad aprile torna la stagione del tango con Varese Corsi

Anche per la stagione primaverile Varese Corsi ha in programma numerosi corsi e laboratori di tango argentino, che negli ultimi anni ha riscosso sempre più successo. Pensati per tutti, dai più esperti ai principianti, i corsi si suddividono per livelli e difficoltà, andando incontro alle esigenze di tutti.

A partire da mercoledì 2 aprile sono in partenza cinque nuovi corsi. Trovi qui tutte le informazioni:

Tango argentino – principianti. Dodici lezioni per imparare le basi fondamentali di questo ballo. Il corso è in partenza da lunedì 7 aprile, dalle 19:00 alle 20:00 in Piazza Motta. Per iscriversi cliccare qui

Tango argentino – principianti 2. Due corsi per consolidare le basi e approfondire la tecnica imparando nuove figure e affinare i movimenti. Da mercoledì 2 aprile dalle 20:00 alle 21:00 – iscriviti qui – e da lunedì 7 aprile dalle 20:00 alle 21:00 – iscriviti qui – entrambi nel Salone della sede di Piazza Motta.

Tango argentino – intermedio. Destinato a chi ha già almeno un anno di studio, il corso darà l’opportunità di esplorare nuove figure e di approfondire la tecnica. Da mercoledì 2 aprile, dalle 21:00 alle 22:00 – iscriviti qui – e da lunedì 7 aprile, dalle 20:00 alle 21:00 – iscriviti qui – entrambi di dodici lezioni nel Salone della sede di Piazza Motta.

Tango argentino – avanzato. Pensato per i più allenati che praticano balli tanfo da almeno due anni, il corso permetterà in dodici lezioni di esplorare le sequenze più complesse, perfezionando la tecnica e affrontando coreografie più articolate. Partenza del corso mercoledì 2 aprile, dalle 22:00 alle 23:00. Clicca qui per iscriverti

Tango argentino – avanzato 2° Livello. Dedicato a chi ha almeno tre anni di studio, il corso offre un’opportunità unica di approfondire la tecnica, imparando a comporre sequenze e coreografie personalizzate. In partenza da lunedì 7 aprile, dalle 22:00 alle 23:00, il laboratorio si compone di dodici lezioni. Clicca qui per iscriverti