Alla Biblioteca Bruna Brambilla di Varese la presentazione del libro “La Via del Lupo” di Fausto Vitaliano

Mercoledì 12 marzo alle ore 17.45 nella biblioteca Bruna Brambilla di via Carnia 155 a Varese si terrà la presentazione del libro “La Via del Lupo” di Fausto Vitaliano. L’evento vedrà la partecipazione dell’autore in dialogo con la professoressa Linda Terziroli, offrendo un’occasione unica per approfondire i temi e le suggestioni di questo avvincente romanzo.

La Via del Lupo è un giallo psicologico che esplora il lato oscuro delle relazioni familiari e al tempo stesso racconta il potere salvifico dell’amore. Ambientato tra le foreste della Calabria e le incertezze della vita adulta, il romanzo segue la storia di Americo ed Elvo, due ragazzi uniti da un legame profondo e da un rifugio segreto tra i boschi, la “via del lupo”. Ma la tragedia irrompe nelle loro vite con la misteriosa scomparsa di Elvo, evento che segna per sempre il destino di Americo. Vent’anni dopo, emigrato al Nord e autore di romanzi gialli, Americo si trova a confrontarsi con il proprio passato, in un percorso che lo porterà a scoprire verità inaspettate e a riconciliarsi con le ombre dell’infanzia.

Fausto Vitaliano, con la sua prosa evocativa, ci regala una storia intensa, dove la nostalgia per l’innocenza perduta si intreccia con la determinazione di ritrovare un frammento di quella magia nel presente.

L’evento sarà un’opportunità per dialogare con l’autore e immergersi nelle atmosfere del romanzo. Al termine della presentazione, seguirà un aperitivo offerto dai volontari.