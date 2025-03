Alla specializzanda Cecilia Beltramini il premio per la ricerca radiodiagnostica dell’ospedale di Varese

A Palazzo Pirelli è stato consegnato il Premio 2025 per la Ricerca radiodiagnostica dell’Ospedale di Circolo. Il riconoscimento, assegnato quest’anno per la prima volta e che vede protagonista una giovane che si è distinta come miglior specializzanda in radiodiagnostica dell’Ospedale di Varese, è andato alla dottoressa Cecilia Beltreamini.

L’iniziativa vede la collaborazione dell’associazione Alveare Odv di Buguggiate e dell’Università degli Studi dell’Insubria.

Presente il consigliere regionale della Lega Emanuele Monti, Presidente della Commissione Welfare di Palazzo Pirelli: « Il Premio da una parte intende sensibilizzare le persone sull’importanza della ricerca in radiodiagnostica come disciplina di cura sia in ambito cardiovascolare che delle neoplasie, in alternativa alle più invasive radioterapia e chemioterapia; dall’altra, mira ad incentivare i giovani laureandi e gli specializzandi dell’Ospedale di Circolo di Varese nella ricerca in questo importante ambito medico. La radiodiagnostica è difatti una disciplina chiave per la prevenzione e la diagnosi precoce di numerose patologie. Grazie a tecnologie avanzate come la tomografia computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (RM), la tomografia a emissione di positroni (PET), l’ecografia e la mammografia, è possibile individuare tempestivamente malattie gravi come tumori, patologie cardiovascolari e malattie neurodegenerative. Nel tributare un giusto riconoscimento a questa giovane professionista, che contribuisce a rendere la sanità della nostra Regione un’eccellenza internazionale, con la premiazione di oggi intendiamo riconoscere l’importanza della meritocrazia, valorizzando il lavoro degli specializzandi e sottolineando l’importanza della ricerca».

All’incontro erano presenti: Maria Pierro, Rettrice dell’Università dell’Insubria; Massimo Venturini e Federico Fontana, rispettivamente Direttore e Segretario della Scuola di specializzazione in Radiodiagnostica; Alessandro Stecco, Presidente dell’associazione What’s Health; Ilaria Mai, Presidente dell’associazione l’Alveare; Adele Patrini, Presidente dell’associazione C.A.O.S. Onlus; Nicoletta Caverzasio Ferloni, Presidente dell’Associazione Varese per l’oncologia.