All’Istituto Comprensivo “Tommaseo” di Busto Arsizio si celebra Giornata Mondiale del Riciclo

È tutto pronto all’Istituto Comprensivo “Nicolò Tommaseo” di Busto Arsizio per celebrare la Giornata Mondiale del Riciclo, un’iniziativa in linea anche con il riconoscimento assegnato al plesso quale “Scuola Sostenitrice dei Diritti” a cura dell’Autorità Garante per L’infanzia e l’adolescenza.

Martedì 18 marzo sarà celebrata la Giornata Mondiale del Riciclo e verrà vissuta pienamente da tutte le classi. Vista l’importanza e l’attualità della tematica, la comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo bustocco è sensibile al bisogno di dedicare del tempo alla riflessione sulle buone prassi già adottate, come le iniziative della Green School ovvero la “Settimana Green”.

In vista di tale appuntamento, è stato attivato un lavoro di collaborazione tra le diverse Commissioni scolastiche, ad esempio la Commissione Progetti ha provveduto a predisporre materiali guida per le singole scuole del comprensivo. Il tema dell’ambiente, della sostenibilità e della salvaguardia del pianeta, considerata l’importanza del ruolo della scuola nella formazione di cittadini responsabili e consapevoli, è parte integrante delle attività della Mission scolastica e si rivede nella Vision del nostro istituto.

L’incontro del giorno 18 marzo, organizzato in collaborazione con Agesp, seguirà un programma con inizio alle 10:00 in presenza e con collegamento via meet con gli studenti di tutte le classi e con le famiglie e sarà anche l’occasione per ricordare le corrette procedure per la differenziata e le buone prassi da adottare. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Busto Arsizio e rientra nell’ambito della Agenda Verde 2025, e prevede i saluti istituzionali ad apertura incontro da parte del sindaco di Busto Arsizio. Quella del 18 marzo è la seconda delle quattro manifestazioni di quest’anno scolastico che rientrano nel programma nazionale di eventi itineranti del Festival della Vita che beneficia della Medaglia del Presidente della Repubblica.

Nel corso dell’evento, inoltre, ci saranno anche i saluti delle altre istituzioni patrocinanti e partner (Associazione “Amici delle Tommaseo”, Agesp, Legambiente BustoVerde e Il Pollicino, Plastic Free, Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni, La Famiglia Bustocca, Circolo Fotografico Bustese, Centro Culturale San Paolo odv e Festival della Vita) e la presentazione a cura dei bambini delle classi terze della Scuola Primaria di alcuni risultati conseguiti con i Pilastri Green School tra cui quello dei Rifiuti con l’impegno nel corso della “Settimana Green” della “Merenda Sballata”.

Nell’occasione saranno anche premiati i vincitori del doppio contest interno de “La cena a lume di candela” e “Per me il risparmio energetico è …” promossi in occasione della celebrazione della XXI “Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili” e della XXI edizione di “M’illumino di Meno”.