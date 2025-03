Andare in montagna con consapevolezza, un corso del Cai

Sei amante della montagna e vuoi approfondire le tue conoscenze tecniche per affrontarla con consapevolezza?

Hai sempre frequentato l’ambiente montano ma limitandoti alle semplici escursioni e vuoi osare qualcosa di più, accompagnato da titolati CAI di escursionismo?

Allora il corso di escursionismo della SIEL scuola intersezione di escursionismo dei laghi fa per te.

La Scuola Intersezionale di Escursionismo dei Laghi presenta la 34ª edizione del suo Corso di Escursionismo, che si terrà durante l’anno 2025. Un’occasione unica per appassionati di montagna e natura di approfondire le proprie conoscenze e migliorare la propria preparazione in ambito escursionistico.

Il corso si divide in due sezioni principali: le lezioni teoriche e le escursioni in ambiente.

Lezioni teoriche

Le lezioni teoriche si terranno in diversi mesi dell’anno e copriranno una vasta gamma di argomenti cruciali per l’escursionista. Ecco il calendario delle lezioni:Marzo: 27

Aprile: 03, 10, 17

Maggio: 08, 15, 22, 29

Giugno: 05, 19

Lezioni in ambiente

Le escursioni pratiche sono fondamentali per mettere in pratica le conoscenze acquisite nelle lezioni teoriche. Di seguito il calendario delle escursioni in ambiente:

Domenica 30 Marzo: Passo della Forcora

Domenica 13 Aprile: Campo dei Fiori

Domenica 27 Aprile: San Bernardino (CH)

Domenica 18 Maggio: Evento recupero (da confermare)

Domenica 25 Maggio: Punta tre Vescovi (BI)

Domenica 08 Giugno: Alpe Larecchio (VC)

Sabato 21 e Domenica 22 Giugno: Rifugio Deffeyes – Rutor

Argomenti trattati

Il corso include lezioni teoriche su temi essenziali per la sicurezza e la preparazione in montagna:

Storia e Cultura del CAI

Equipaggiamento e Materiali

Movimento e Preparazione Fisica

Cartografia e Orientamento

Meteorologia e Sentieristica

Lettura del Paesaggio – Flora e Fauna

Gestione dell’Emergenza – Primo Soccorso

Pericoli e Rischi – Gestione del Percorso e del Gruppo

Iscrizioni e informazioni

Il corso è aperto a tutti coloro che desiderano approfondire le proprie competenze escursionistiche, sia per chi è alle prime esperienze che per chi ha già un buon livello di pratica.

Per informazioni dettagliate e per iscriversi, è possibile contattare la segreteria del corso tramite email all’indirizzo: segreteria@cai-sie.it, o visitare il sito web www.cai-sie.it.