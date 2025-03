Arnie rovesciate e api sparite a Gallarate

Le arnie della scuola Battisti di Gallarate e delle scuole materne della Fondazione, Ponti e Ronchi sono andate distrutte. Delle api non c’è più traccia e non c’è nemmeno l’idea di come possa essere successo.

La scoperta nella giornata di oggi, domenica 9 marzo, denunciata dalla dirigente dell’istituto, Germana Pisacane. Arnie e api facevano erano posizionate nella zona del Monte Diviso per un progetto didattico di attenzione all’ambiente e alla biodiversità realizzato in accordo con Parco del Ticino e Comune e finanziato da genitori e privati.

Non è certo quando il danno sia stato compiuto, se nella notte tra sabato 8 e domenica 9 marzo o nei giorni scorsi e al momento non ci sono notizie nemmeno sugli autori del danno. Sul posto erano stati eseguiti dei lavori di sistemazione del bosco nelle scorse settimane.