Auser Busto Arsizio: un aprile ricco di cultura, memoria e creatività per l’invecchiamento attivo

L’associazione Auser Busto Arsizio propone per il mese di aprile 2025 un ricco calendario di appuntamenti dedicati all’invecchiamento attivo e alla cittadinanza consapevole. Un programma variegato, pensato per coinvolgere gli over 60 in attività culturali, creative, sociali e di benessere, con l’obiettivo di valorizzare le competenze, promuovere le relazioni e sostenere la partecipazione attiva alla vita della comunità.

Gli eventi si apriranno giovedì 3 aprile con un Pomeriggio letterario presso la sede Auser di via Volta 5, mentre lunedì 7 prenderà il via il laboratorio “T-Essere” di Fiber Art, incentrato sulla creatività e le relazioni, ospitato dallo Spazio Arte C. Farioli.

Tra gli appuntamenti di rilievo, martedì 8 aprile si terrà la Mostra storica per i 120 anni dei Mandolinisti Bustesi, con ritrovo alle ore 15.15 in piazza Santa Maria. Venerdì 11 sarà la volta dell’incontro “Lo spazio che muove i pensieri”, incentrato sul pensiero e il movimento, mentre sabato 12 si terranno due attività: un Torneo di burraco benefico (con prenotazione obbligatoria) e il laboratorio creativo “Coi colori tra le dita”, tra pennelli e fantasia.

Lunedì 14 aprile, in collaborazione con Propositi di Filosofia e SpazioAres, si terrà “Spazio Incontro in città” presso Spazio Fili Urbani, un’occasione per riflettere su memoria, pensiero e immaginazione. Giovedì 17, invece, spazio alla tradizione con “Cascina Brughetto e la sua Sant’Eurosia”, un pomeriggio dedicato ai racconti e ai riti pasquali.

La memoria storica sarà protagonista mercoledì 23 aprile con “Accostamenti”, letture e collage in ricordo della Resistenza. Il laboratorio di Fiber Art tornerà lunedì 28 con una nuova sessione di “T-Essere”.

A chiudere il mese sarà, mercoledì 30 aprile, l’incontro “Ludicamente”, a cura di Federica e Letizia, che concluderà il ciclo con leggerezza e condivisione.

Ogni appuntamento sarà preceduto da una comunicazione dedicata. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare l’Auser al numero 0331 320942 o scrivere a auserbustoarsizio@gmail.com.

Tutti gli incontri si svolgono presso la sede Auser di via Volta 5, salvo ove diversamente indicato. Un’occasione preziosa per coltivare interessi, amicizie e memoria collettiva.