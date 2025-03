Chiusure notturne sulla A8 Milano-Varese per lavori di manutenzione e ispezione

Sulla A8 Milano-Varese, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 marzo, sarà chiusa l’entrata degli svincoli di Legnano e di Castellanza, verso Varese, in modalità alternata. A seconda della chiusura in atto nel corso della notte, si potrà utilizzare l’entrata di Legnano e Castellanza.

Sulla A8 Milano-Varese, invece, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, sarà chiuso lo svincolo di Gallarate, in uscita per chi proviene da Varese, nei seguenti giorni e orari:

dalle 21:00 di lunedì 10 alle 5:00 di martedì 11 marzo;

dalle 21:00 di mercoledì 12 alle 5:00 di giovedì 13 marzo.

In alternativa si consiglia di uscire a Busto Arsizio o a Cavaria, sulla stessa A8, o a Besnate, sulla D08 Diramazione Gallarate-Gattico.