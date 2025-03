Ciclista di 25 anni investito a Busto Arsizio in viale Toscana

Lunedì mattina prima delle 7.30 un ciclista di 25 anni è stato investito in viale Toscana a Busto Arsizio, zona Borsano. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con un’ambulanza della croce rossa italiana di Busto Arsizio e un mezzo di soccorso avanzato, allertati in codice giallo.

Presenti anche i carabinieri per i rilievi del caso. Le condizioni del giovane sono in fase di valutazione mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.