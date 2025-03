Cortisonici Ragazzi 2025: i vincitori del concorso premiati a Varese

Due mattine con il Cinema Nuovo strapieno di ragazzi e ragazze: si è conclusa la 21esima edizione di Cortisonici Ragazzi, che anche quest’anno ha proposto un doppio appuntamento dedicato ai cortometraggi realizzati dai più giovani, con le due sezioni under 19 e Academy.

«Un appuntamento che ogni anno cresce sempre di più anche grazie alla scelta di raddoppiare le sezioni dedicate ai più giovani» sottolinea Tatiana Tascione, coordinatrice della sezione insieme a insieme a Giovanni Fortunato e Beatrice Ambrosio. «Si conferma il legame di Cortisonici Ragazzi con moltissime scuole e istituti del nostro territorio che ogni anno prendono parte al festival, segno di un momento formativo ormai consolidato e atteso, e allo stesso tempo sono sempre di più anche i lavori provenienti da scuole di altre regioni d’Italia. Ci ha colpito poi l’altissima qualità dei lavori per Academy, tanto che molti prodotti potrebbero partecipare al concorso internazionale».

Per quanto riguarda Cortisonici Ragazzi “Classic”, il concorso riservato a cortometraggi realizzati da studenti delle scuole superiori, la giuria formata dai giornalisti Diego Pisati e Francesco Tomassini ha assegnato il Premio della giuria a Falso Profilo, realizzato dai ragazzi della classe IC dell’Istituto Comprensivo di Rosate (MI) con TK Video. Questa la motivazione: «Il filmato che abbiamo scelto è “Falso profilo” non solo per i diversi temi d’attualità che ha affrontato – i social e i pericoli che può generare un loro uso sbagliato, bullismo ed emarginazione – ma anche il colpo di scena finale che svela quali difficoltà e fragilità umane possano nascondersi dietro la nascita di questi fenomeni. A ciò si aggiungono il lavoro di sceneggiatura e montaggio, che fanno apparire il corto come la puntata di un ipotetico teen drama televisivo, nonché le capacità interpretative dei giovani protagonisti, che – in piena sintonia tra loro – ci hanno calato nella realtà quotidiana degli studenti mostrando le occasioni di crescita che l’amicizia può offrire».

I giurati hanno inoltre assegnato una Menzione speciale a Alunni fantastici e dove trovarli, realizzato dai ragazzi della classe IC della Scuola A. Moro di Margaritone (AR) “per il modo originale e brillante di raccontare la scuola e chi la vive. Un ritratto efficace delle varie tipologie, dal mangiatore compulsivo alla finta attenta senza dimenticare le espressioni mutanti della maestra. Fresco e simpatico come i suoi bravi protagonisti”.

Il Premio dell’Associazione Cortisonici va invece a Lipsync, realizzato dalla classe 4C dell’I.P.C. Einaudi Varese, con la seguente motivazione: “Per abilità tecnica, il lavoro di fotografia, la scelta dei colori, dialoghi sprezzanti e taglienti in stile Cortisonici e la creazione di un atmosfera senza generi e sospesa nel tempo”. Un’ulteriore menzione è assegnata dagli organizzatori a War is over, realizzato dai ragazzi dell’Istituto Comprensivo “Rita Levi Montalcini” di Cassino (FR).

Infine il Premio social, con 335 voti, va a Toxique di Manuel Pagani.

Per la sezione Cortisonici Academy, riservata agli aspiranti registi iscritti ad università, scuole di cinema ed enti di formazione post-diploma che operano nell’ambito dell’audiovisivo, la giuria formata dai giornalisti Mateo Inzaghi, Manuel Sgarella e Raffaele Piscopello ha assegnato il Premio della giuria a Star, di Paoli de Luca – CSC Centro Sperimentale di Cinematografia Roma. La motivazione: “Star offre uno sguardo interessante sulle fragilità di chi sogna il successo nel mondo della recitazione, tra luci e ombre non sempre riconoscibili. La storia di Chiara, sospesa tra ambizione e insicurezza, viene raccontata con delicatezza e sensibilità. Una regia curata nei dettagli e un’intensa interpretazione donano al film una forte carica emotiva”.

Il Premio dell’associazione Cortisonici va a S62 di Niccolò Biressi – IULM Milano, “Per la stratificazione dei temi girata con abilità con un focus importante sul concetto di incomunicabilità in uno spazio senza tempo”. Assegnata dagli organizzatori anche una menzione speciale a ⁠La carretera de los perros di Carlos Rueda – CAAV Mexico “Per essere riusciti a raccontare una realtà dura di un contesto culturale difficile senza utilizzare dialoghi e attraverso un’animazione apparentemente semplice, ma costruita con profondità”.

Presente a premiare ragazzi e ragazze anche l’assessora ai Servizi educativi Rossella Dimaggio del Comune di Varese.

Cortisonici Film Festival prosegue stasera sabato 29 marzo al Cinema Nuovo con la serata esclusiva con ospite Stefano Nazzi. A seguire la proiezione in anteprima di un episodio di Gangs of Milano (Sky) introdotto dal regista Ciro Visco.

La serata “Notte Noir tra fiction e realtà, gratuita con prenotazione obbligatoria su EventBrite, inizia alle 20.45 con un ospite davvero d’eccezione: Stefano Nazzi, autore del podcast “Indagini”, tra i più ascoltati in Italia. Il racconto reale si intreccerà con il racconto di finzione con Ciro Visco, regista varesino che ha firmato per Sky la serie Gangs of Milano. Il giornalista e il regista si confronteranno, incalzati dalle domande del critico e giornalista Mauro Gervasini sul terreno di confine tra realtà e costruzione cinematografica, un filo spesso sottilissimo che separa intrattenimento e orrore.

Tutti i dettagli sul sito cortisonici.org.