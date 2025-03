Fa’ la cosa giusta 2025: Varese risponde presente, con innovazione e sostenibilità

Innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio sono al centro della presenza varesina a Fa’ la cosa giusta! 2025, la fiera nazionale dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, in corso a Fiera Milano Rho. Con una rappresentanza di realtà locali, la provincia di Varese si distingue per la diversità di progetti, prodotti e servizi, che spaziano dal turismo lento alla moda etica, dall’artigianato responsabile all’alimentazione sana.

Le realtà varesine presenti alla fiera

Archeologistics – valorizzare la cultura, oltre la superficie

Archeologistics è una impresa sociale composta da archeologi, antropologi e storici dell’arte, nata per promuovere la conoscenza del patrimonio culturale attraverso percorsi di visita lenti e immersivi. Gestisce, tra gli altri, l’Eremo di Santa Caterina del Sasso, lavorando per una fruizione sostenibile del sito e per un turismo più consapevole.

Mia Kombucha – la fermentazione artigianale made in Varese

Fondata nel 2021 da quattro amici, Mia Kombucha ha portato la produzione di questa bevanda fermentata in Italia, realizzando un laboratorio artigianale a Induno Olona. Ingredienti naturali, assenza di conservanti e continua sperimentazione fanno di Mia Kombucha un punto di riferimento nel settore delle bevande no-lo alcol, in forte crescita.

Rupe – moda etica per la montagna e lo yoga

Rupe è un brand di abbigliamento sportivo nato a Saronno con una missione chiara: creare capi tecnici e lifestyle per montagna, yoga e outdoor in modo etico e sostenibile. Nel loro laboratorio sartoriale, ogni prodotto viene progettato con cura, garantendo una filiera trasparente e responsabile.

BlackMilk – storie di tessuto tra riuso e artigianato

Da oltre 15 anni, Lau e Aldo progettano e realizzano borse e zaini trasformabili nel loro laboratorio in provincia di Varese. Ogni pezzo è unico e sostenibile, realizzato con tessuti di recupero o materiali di fine serie. Con la loro visione, BlackMilk non è solo moda artigianale, ma anche memoria e racconto, attraverso stoffe che parlano di passato e di creatività.

Dormire in Cammino – il portale per i pellegrini e i camminatori

Creato dall’associazione Vita in Cammino, dormireincammino.it è una piattaforma innovativa che raccoglie tutte le strutture di accoglienza per i pellegrini. L’obiettivo è semplificare la ricerca di pernottamenti lungo i Cammini, incentivando operatori turistici e realtà locali a investire su questo settore in espansione.

Tracciaminima – turismo lento e rigenerazione territoriale

Nato dall’esperienza di quattro giovani cresciuti nei territori dei Sette Laghi, Tracciaminima è oggi un’associazione di promozione sociale che promuove il turismo responsabile e la valorizzazione delle aree marginalizzate. Il loro progetto di cammino intorno al Lago Maggiore punta a riattivare il tessuto territoriale, coinvolgendo comunità locali e istituzioni.

Turismo lento protagonista con la Via Francisca del Lucomagno

Presente alla fiera anche la Via Francisca del Lucomagno, il percorso storico che collega la Svizzera a Pavia attraversando il Varesotto. Sempre più camminatori scelgono questa via per un’esperienza di viaggio lenta, immersa nella natura e nella cultura del territorio.

Amaro Rubino – un sorso di Varese tra tradizione e innovazione

Tra le eccellenze locali, presente anche Amaro Rubino, il liquore artigianale nato per raccontare il territorio attraverso un mix di erbe e spezie selezionate. Un prodotto che unisce tradizione e sperimentazione, portando avanti una filosofia di produzione attenta alla qualità e alla valorizzazione delle materie prime.

La fiera rimarrà aperta fino a domenica 17 marzo. Fiera Milano Rho (Strada Statale Sempione 28, Rho – Milano) è raggiungibile con la Metropolitana ATM Linea Rossa M1 (fermata Rho-Fieramilano) e treni Trenord (S5/S6/S11 – Regionali/Regionali Veloci – Fermata Rho Fiera). Parcheggio a pagamento in loco.