Furto a PizzAut, Fontana: “Gesto inqualificabile”

Colpo nella notte al ristorante PizzAut di Cassina de’ Pecchi, noto per il suo impegno nell’inclusione lavorativa di giovani con disturbi dello spettro autistico. Nella notte tra il 4 e il 5 marzo, ignoti si sono introdotti nel locale sottraendo il fondo cassa, le mance dei dipendenti e due computer, causando danni per oltre 7.000 euro.

L’episodio ha suscitato indignazione e sconcerto. Tra le prime reazioni, quella del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, che ha definito l’accaduto un “gesto inqualificabile”, esprimendo solidarietà a Nico Acampora e ai ragazzi di PizzAut: “Com’è nel loro stile, sapranno reagire prontamente con il sostegno e la solidarietà di tutti noi, che apprezziamo ogni giorno di più il loro impegno”.

Dal canto suo, lo stesso Nico Acampora ha voluto rispondere con un appello alla comunità attraverso il profilo ufficiale di Facebook di PizzAut: «In molti mi state chiedendo un codice iban per ripagare i danni fatti dai malviventi, oltre 7.000 euro, o per ricomprare i due computer rubati… Vi faccio un’altra proposta: venite a Cassina a mangiare, fate sentire la vostra vicinanza ai ragazzi e non preoccupatevi di altro. Preoccupiamoci solo di loro, solo del loro benessere, venite a fargli due coccole. Facciamoli tornare a quello straordinario diritto che hanno conquistato… il lavoro. Vi vogliamo bene a tutti, un po’ meno a chi è venuto a farci del male. Non lasciateci soli. Venite a pranzo e a cena da PizzAut Cassina in questi giorni, vi aspettiamo».