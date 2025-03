Il compleanno di Beatrice nel giorno della Festa della Donna: “Ormai sono più italiana che congolese”

È un 8 marzo davvero speciale per Beatrice (si legge Beatris, con la pronuncia francese, ndr), che è venuta alla Fondazione Molina in occasione del primo “Caffè col direttore“ dedicato alle donne che lavorano alla Fondazione.

Al lavoro, come ASA, ci verrà stanotte, ma questa mattina voleva festeggiare insieme alle colleghe il suo compleanno, che cade proprio l’8 marzo: lei e la sua storia meritano di diventare il simbolo di questa giornata.

Beatrice infatti è nata in Congo, ma da trent’anni vive e lavora in Italia, e più precisamente a Varese, dove ha costruito la sua vita e il suo futuro, e dove si prende cura degli anziani. «Ormai sono più italiana che Congolese – sottolinea – Ho vissuto più anni qui che là». Da ventitré anni lavora con come Ausiliaria Socio-Assistenziale (ASA) presso la Fondazione Molina di Varese, offrendo il suo supporto e la sua professionalità a chi ne ha bisogno, facendo turni sia diurni che notturni. Madre di due figli, Beatrice ha affrontato il percorso dell’integrazione con determinazione, ed è felice della sua vita ora.

Ha un solo cruccio: sua figlia maggiore, oggi ventinovenne, aveva solo cinque mesi quando la famiglia si è trasferita in Italia: «Lei il Congo praticamente nemmeno lo conosce, ma pur essendo cresciuta a Varese, non ha ancora la cittadinanza italiana: a 29 anni deve ancora affrontare l’intero iter burocratico per ottenerla».