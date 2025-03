“Il treno, un gigante buono”: a Materia la musica “a vapore” con Aldo Pedron e Lorenzo Bertocchini

Il rock ‘n’ roll, il blues, il country, il folk, la melodia italiana, la musica e il treno, le ferrovie, le locomotive, i macchinisti, gli hobos, i disastri ferroviari, le canzoni ed i suoi testi sui treni in italiano e in inglese e molto altro è ciò che ha voluto raccontare Aldo Pedron all’interno del libro “Treni in musica“.

«Ci sono tutte le note di personaggi storici, aneddoti, frasi, fotografie, copertine di dischi che hanno reso nell’immaginario collettivo il treno come una vera icona, il gigante buono. Inoltre è un libro molto grafico», così lo descrive Pedron, giornalista, critico musicale e conduttore radiofonico.

Durante la serata sono stati presentati alcuni dei più grandi artisti presenti all’interno del libro, tra questi: Sister Rosetta Tharpe, considerata la regina del rock ‘n’ roll e una delle prime chitarriste, Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, Elvis Presley, Johnny Cash, Steve Young, Bob Marley, David Bowie. Ma non solo, all’interno del libro infatti sono presenti anche Claudio Villa, Adriano Celentano, Giorgio Gaber, Bobby Solo, Ligabue, Lucio Dalla, Lucio Battisti, Rino Gaetano, Gianni Morandi e molti altri ancora.

Oltre alle personalità che hanno profondamente segnato la storia della musica sono stati presentati e spiegati anche i loro brani, interpretati dal vivo da Lorenzo Bertocchi. Da “This Train” di Sister Rosetta Tharpe, a “Mistery Train” di Elvis Presley fino a “Folsom Prison Blues” di Johnny Cash.

«”Treni in musica” parla anche di storie di incontri fondamentali e cruciali come Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones che si incontrano per la prima volta in una stazione ferroviaria di Dartford in Inghilterra il 17 ottobre del 1961 o Iggy Pop che incontra David Bowie alla stazione di Copenaghen il 1 gennaio del 1976. O ancora sempre in una stazione ferroviaria l’incontro a Sanremo nel 1961 tra Little Tony e Celentano che pochi giorni dopo parteciperanno insieme al Festival di Sanremo con 24 Mila Baci, che arriverà seconda classificata» ha aggiunto infine Aldo Pedron.