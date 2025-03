In arrivo a Materia un laboratorio per trasformare vecchi mobili di legno in opere d’arte personalizzate

Hai vecchi mobili di legno che non usi più? Non buttarli via, portali a Materia e ridai loro il giusto valore con il corso di “Recupero creativo: dai vita a vecchi oggetti tra pittura e piccoli restauri”.

Guidato dall’insegnate e artista Chiara Achini a partire da giovedì 20 marzo, dalle 20:00 alle 22:00, nel nuovo Spazio Lbero di VareseNews, inizia il laboratorio pensato per ridare vita agli oggetti antichi che non si utilizzano più.

Che siano sedie, sgabelli, tavoli in legno o scatole potranno recuperare il loro valore attraverso le tecniche di pittura creativa e non solo.

Per iscriversi al corso cliccare qui. Le lezioni si svolgeranno in presenza a Materia, in Via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.