Kastritis: “La nostra sfida? Migliorare i dettagli e avere sempre più costanza”

Sistemato positivamente il ricorso alla Corte d’Appello Federale, che ha ridotto di un turno la squalifica a Hands permettendogli così di scendere in campo nel prossimo turno, la Openjobmetis sta affinando la preparazione in vista della trasferta di domenica 9 marzo a Casale Monferrato, contro Tortona.

Un incontro difficile, contro una squadra che si trova all’ottavo posto ma che deve rispondere sul campo al contrattacco di Venezia che, trovata finalmente la quadra, intende strappare ai piemontesi (o a chiunque perda colpi) un posto nei playoff. Ma Varese non può guardare al pedigree delle avversarie, vista l’emergenza di classifica che costringe a cercare punti su tutti i campi.

«Affrontiamo una squadra forte e molto ben allenata, che ha un profilo molto diverso rispetto a Trapani: non corrono così tanto ma sono molto abili a rimbalzo offensivo, molto fisici e hanno una bella alchimia al proprio interno. Però noi dovremo essere più fisici di loro, se vorremo fare risultato» spiega coach Ioannis Kastritis al termine del tradizionale allenamento parzialmente aperto alla stampa, al venerdì.

La partita di Trapani – ci fermiamo ad analizzare le cose di campo dimenticando per un attimo la direzione arbitrale – ha dato buone risposte all’allenatore greco che, tuttavia (e giustamente) pone l’accento su quello che può e deve essere migliorato. «In Sicilia ho visto una bella reazione dei ragazzi su diversi aspetti del gioco, hanno applicato le regole che chiedevamo loro. Poi però possiamo sempre migliorare: vogliamo essere più costanti sia all’interno di una partita sia tra una partita e l’altra fino alla fine della stagione. Questa è la grande sfida per noi in questo momento: migliorare i dettagli che sono sempre molto importanti».

Il coach greco loda la squadra per lo sforzo fatto in settimana, nega – ma era chiarissimo – la possibilità di un reintegro di Nino Johnson (mentre il contratto con Sykes è stato rescisso) e parla di mercato in entrata sottolineando come «se potessimo portare a Varese un giocatore che possa supportare il roster già esistente, sarebbe davvero fantastico e importante». Lasciando però sottintendere che fino a quando non arriveranno proposte valide si proseguirà in questo modo.

Intanto lo staff medico è stato costretto a occuparsi di Justin Gray, uscito anzitempo dall’allenamento per andare a effettuare una terapia già programmata. «Ieri ha sentito un fastidio al polpaccio ma non sappiamo se è un problema importante o di minore entità: lo attende la risonanza magnetica e valuteremo il referto prima di decidere sul suo impiego».

Per concludere, uno sguardo ai giovani e uno al pubblico. «I giovani a Trapani sono stati bravi a farsi trovare pronti: sono contento del loro impatto ma sono contento di come ha giocato l’intera squadra. Quando sono arrivato ho parlato con tutti: io qui non ho giovani, per me sono tutti giocatori di basket. Ognuno di loro ha una possibilità per dimostrare il proprio valore per migliorare».

Infine il riferimento ai tifosi, attesi in gran numero al palasport di Casale come da tradizione, anche se il PalaFerraris (in versione Bertram) è storicamente un campo molto ostico per i colori biancorossi. «Sarà fantastico: io fino a ora non ho avuto occasione di giocare di fronte ai nostri tifosi ma so che la nostra gente è eccezionale. Sono certo che i giocatori adoreranno la loro presenza: io credo che con dieci partite da giocare sia cruciale il loro supporto come quello dell’intera organizzazione. Serve grande unità».