Kastritis: “Non è il momento della frustrazione, sono convinto che la vittoria arriverà”

Openjobmetis Varese – Unahotels Reggio Emilia 63-78 | Le voci dei protagonisti

IOANNIS KASTRITIS: Per prima cosa mi congratulo con Reggio Emilia per la vittoria e per la prestazione sui due lati del campo. In attacco abbiamo avuto diversi problemi in attacco, sbagliato diversi tiri aperti ma anche preso diverse scelte sbagliate. Ringrazio i tifosi per il supporto, so quanto vogliono la vittoria, ognuno di noi all’interno della società lo vuole. Non è il momento di essere frustrati, abbiamo giocato due gare molto bene, questa sera invece non è andata come volevamo. Dobbiamo continuare a spingere, sappiamo che una vittoria può darci maggiore consapevolezza.

KASTRITIS 2: I giocatori hanno tutto il mio supporto, vedo quanto si impegnano in palestra e devono sapere che hanno la nostra fiducia. Se continuano a impegnarsi come stanno facendo siamo sicuri che la vittoria possa arrivare presto. Riguardo i rimbalzi dobbiamo semplicemente lavorare meglio e farlo con il collettivo, lottando sotto i tabelloni. È un aspetto che sappiamo di dover migliorare, soprattutto dopo due sconfitte al supplementare decise dai dettagli. C’è tanto lavoro di fare, non possiamo sperare che tutto giri alla perfezione da subito anche perché alla squadra ho chiesto tanti cambiamenti. L’obiettivo è migliorare i nostri punti deboli e impegnarci su ognuno. Sono sicuro che così facendo diventeremo più forti. Qualcuno può dire “Ma il finale di stagione sta arrivando”. Ne siamo consapevoli, ci faremo trovare pronti perché “vincere” non sia solo una parola da ripetere.

DIMITRIS PRIFTIS: L’anno scorso è stato un incubo per me qui a Varese (questa la gara citata, ndr), anche per questo sono molto felice della vittoria di stasera. Era importante controllare le energie mentali in questa serie ravvicinata di partite che stiamo affrontando e lo abbiamo fatto bene. Il modo in cui Varese ha cambiato mentalità difensiva è stato difficile da affrontare ma la chiave è stata mantenere compostezza. Per noi è una partita molto importante, mi congratulo con il pubblico di Varese per l’atmosfera. Ora per noi non è ancora finita dato che andremo diretti a prendere l’aereo per andare in Spagna dove giocheremo martedì.