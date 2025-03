La 21esima edizione di Fa’ la cosa giusta chiude con oltre 52.000 visitatori

Si è chiusa oggi a Milano la 21ª edizione di “Fa’ la cosa giusta!”, la fiera dedicata al consumo critico e agli stili di vita sostenibili, che si è svolta nei padiglioni di Fiera Milano Rho. L’evento, promosso dalla casa editrice Terre di Mezzo con il sostegno di Fiera Milano Rho, ha registrato numeri da record: 52.200 visitatori, segno di un interesse crescente per la sostenibilità e le scelte di consumo consapevole.

La manifestazione ha visto la partecipazione di 400 relatori, tra cui personalità di spicco come Erri De Luca e Giovanni Storti, protagonisti di 300 incontri e workshop rivolti sia agli adulti che ai bambini. Quattro le aree tematiche principali: Cura e Benessere, Sapori e Saperi, Cultura e Partecipazione, e Viaggio e Grandi Cammini

Con 550 espositori e il prezioso contributo di 150 volontari impegnati nell’accoglienza, Fa’ la cosa giusta! si è confermata un appuntamento irrinunciabile per chi desidera approfondire tematiche legate alla sostenibilità e alla partecipazione attiva.

Il tema di quest’anno, la fiducia, ha guidato i tre giorni di eventi e incontri, con l’obiettivo di costruire una società più giusta e coesa. «Il numero di visitatori è cresciuto in maniera esponenziale in questi giorni – è il commento a caldo di Miriam Giovanzana, direttrice di Terre di Mezzo – E’ il segno che la sostenibilità e le scelte di consumo consapevole stanno prendendo piede nel cuore di tante persone. Milano è una delle città che detta i trend della vita quotidiana, speriamo dunque che anche questo trend della sostenibilità possa acquisire un respiro sempre più nazionale».

Con il successo di questa edizione, Fa’ la cosa giusta! conferma il suo ruolo di riferimento nel panorama degli eventi dedicati alla sostenibilità in Italia. L’auspicio degli organizzatori è che il crescente interesse dimostrato dal pubblico possa tradursi in un impegno sempre più diffuso per un futuro più equo e rispettoso dell’ambiente.

(foto di Cecilia Nuzzo)