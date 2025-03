La pace non è mai armata: un incontro a Gallarate “contro la follia del riarmo”

In un periodo segnato da conflitti internazionali e tensioni geopolitiche, l’importanza di promuovere la pace e i diritti umani si fa sempre più centrale. In questo contesto, il 1 aprile 2025 alle ore 21.00 si terrà l’evento intitolato “La pace non è mai armata”, un incontro che si propone di riflettere sulla situazione attuale in Europa e nel mondo, contrapponendo la follia del riarmo alla necessità di un’Europa dei diritti e della pace.

L’incontro si aprirà con gli interventi di due esperti: Gianni Alioti, attivista e ricercatore di “The Weapon Watch”, e Don Renato Sacco, prete e consigliere nazionale di Pax Christi. Il tema centrale del dibattito sarà il rischio di un ulteriore incremento delle spese militari in Europa, in un momento in cui le risorse per la difesa sembrano crescere a dismisura.

L’incontro, organizzato dal Coordinamento Bicipace insieme ai Circoli Acli di Gallarate e Cassano Magnago, è gratuito e aperto al pubblico, fino ad esaurimento posti. Un’occasione di riflessione sul futuro dell’Europa, che si trova a un bivio tra il rafforzamento degli armamenti e la ricerca di soluzioni pacifiche e diplomatiche per risolvere le attuali crisi internazionali. Diversi circoli Acli in Italia avevano aderito anche alla manfestazione di sabato 15 marzo per l’Europa, pur in alcuni casi da posizioni esplicitamente contrarie al riarmo.

L’incontro si terrà presso la Sala Rimoldi, Circolo Acli, in via Agnelli 33, Gallarate, e rappresenta un’opportunità unica per riflettere sulle sfide globali attuali, in particolare sulla necessità di costruire un mondo più pacifico.

L’incontro si inserisce anche nel programma della 41° edizione della Bicipace, che ogni anno promuove la pace attraverso diverse iniziative, tra cui eventi, incontri pubblici e attività culturali, con il culmine nella giornata in bici a giugno, che riunisce spezzoni da un vasto territorio della Lombardia occidentale.