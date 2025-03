La primavera è qua! Sole e temperature miti per tutto il fine settimana

Ci aspetta un weekend veramente di primavera, con temperature miti, sole e solo qualche passaggio nuvoloso qua e là. Le previsioni del Centro Meteo Prealpino lasciano ben sperare e a parte un po’ di favonio che dovrebbe movimentare la situazione dal pomeriggio di sabato dovremmo poterci godere un fine settimana davvero piacevole.

Ecco i dettagli:

Venerdì 28 marzo – Giornata ben soleggiata. Qualche cumulo nel pomeriggio e passaggio di nubi alte in serata e nella notte. Molto mite con temperature massime anche oltre i 20°C.

Sabato 29 marzo – Soleggiato con passaggi nuvolosi in mattinata. In seguito sereno con ingresso del vento da Nord. Favonio a tratti fino in pianura. Sulle Alpi nuvoloso con nevischio fino a 1500 m. Temperature massime in calo.

Domenica 30 marzo – Sereno o poco nuvoloso e asciutto. Ventilato da Nord con favonio in area pedemontana. Sulle Alpi nuvolosità a tratti estesa. Molto mite con temperature in aumento

(foto di Clara Comolli)