Largo Flaiano ad un anno dall’apertura: un incontro a Varese con i cittadini

Largo Flaiano e tutti i cambiamenti della rivoluzione viabilistica nel nuovo accesso alla città ad un anno dalla apertura della nuova rotatoria: sarà questo il tema dell’incontro pubblico in programma giovedì 13 marzo, alle 20.45 nella scuola Parini di via Bixio.

Il Comune di Varese, insieme ai cittadini e ai consigli di quartiere, farà un bilancio con dati, risultati e l’analisi delle migliorie che l’intervento ha generato per i cittadini che entrano in città, per chi ogni giorno utilizza l’infrastruttura e per chi vive nelle vicinanze della nuova rotatoria, che connette 8 strade importanti e 4 quartieri.

Alla serata saranno presenti il sindaco Davide Galimberti, l’assessore Andrea Civati, i componenti dei diversi consigli di quartiere interessati e la presidente della Commissione Lavori pubblici Maria Paola Cocchiere.

Saranno presenti anche i rappresentanti dei consigli del Quartiere 11 (San Carlo, Bustecche, Bizzozero) del Quartiere 12 (Giubiano, Ospedale), del Quartiere 4 (Bosto, Casbeno, Campigli, Schirannetta) e del Quartiere 5 (Centro, Biumo Inferiore, Brunella).