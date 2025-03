Libera compie 30 anni: a Materia un incontro per parlare di legalità e impegno civile

Martedì 11 marzo alle 19.00, spazio libero VareseNews ospiterà un incontro per celebrare i trent’anni di Libera e per riflettere sulle sfide legate a mafie, dipendenze e violenza

Trent’anni di cammino fatto di memoria, impegno civile, formazione, cultura. Trent’anni con l’ambizione di guardare sempre avanti nel tentativo di leggere quel che succede e affrontare le sfide che la società ci mette davanti.

Libera Varese celebra questo importante anniversario con un evento che si terrà martedì 11 marzo 2025 alle ore 19.00 a Materia, spazio libero di VareseNews, in via Confalonieri 5, Sant’Alessandro – Castronno.

L’incontro, organizzato dal Coordinamento provinciale di Libera Varese in collaborazione con VareseNews, sarà aperto a associazioni, soci e cittadini, invitati a partecipare per conoscere anche più da vicino l’attività dell’associazione.

Per iscriverti all’evento clicca qui

«In questi trent’anni, insieme, abbiamo sottratto consenso sociale alle mafie e alla criminalità organizzata; abbiamo denunciato e costruito esperienze vere e positive di riscatto sociale. Siamo consapevoli che non può esserci legalità senza giustizia sociale, non può esserci equità e libertà se non si rimane unitә. Trent’anni che hanno attraversato le storie e le vite di tante persone, grazie anche al prezioso lavoro che è stato svolto da centinaia associazioni che formano la rete e da migliaia di volontariǝ in mezzo alla società civile e nelle scuole di ogni ordine e grado del nostro Paese» raccontano.

Durante la serata saranno presentati i nuovi coordinatori provinciali e regionali di Libera. Interverranno Lorenzo Frigerio, coordinatore regionale, ed Elena Borgo, coordinatrice provinciale, insieme al giornalista di VareseNews, Orlando Mastrillo.

Il dibattito toccherà alcuni temi cruciali per il territorio, come la presenza delle mafie, il diffondersi delle dipendenze – a partire dal gioco d’azzardo – e il fenomeno della violenza, che attraversa tutte le fasce sociali e generazionali. «Sono questi i terreni fertili su cui la criminalità organizzata prospera, ed è su questi aspetti che dobbiamo attivare una sensibilizzazione diffusa e una partecipazione responsabile da parte dei cittadini» sottolineano da Libera.

Durante la serata sarà possibile sottoscrivere e/o rinnovare la tessera di socio 2025 per sostenere Libera e le sue attività.

Al termine dell’evento sarà possibile fermarsi per un aperitivo, un’occasione conviviale per proseguire il confronto in un contesto informale. L’aperitivo sarà curato dallo chef Salvatore Palmieri di Km Vero, con una selezione di prodotti di qualità. La partecipazione ha un costo di 15 euro e la prenotazione è da effettuare direttamente al momento della registrazione su Eventbrite QUI.