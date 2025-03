Luca Guadagnino e Daniel Craig in collegamento con il Miv per l’anteprima di Queer

Sabato 29 marzo alle ore 21.00 al Miv ci sarà la proiezione in anteprima di Queer. Per l’occasione, il film verrà presentato da Luca Guadagnino e Daniel Craig, in collegamento live da Milano. L’uscita nelle sale è prevista per il 17 aprile

Queer, il film diretto da Luca Guadagnino, è ambientato a Città del Messico negli anni 40, dove l’americano Lee (Daniel Craig) ha trovato rifugio dopo essere scappato da New Orleans per evitare un arresto per droga. Nella capitale messicana, Lee passa il suo tempo frequentando i bar della città pieni di studenti universitari americani espatriati, soldati congedati e altri personaggi ai margini della società che vivono di sussidi. S’infatua di un militare della Marina americana in congedo, Allerton (Drew Starkey), un tossicodipendente, che, sebbene indifferente alle sue avances, alla fine cede, ma solo quanto basta per rendere i desideri sessuali di Lee ancora più un’ossessione. Insieme, intraprendono un viaggio in Sud America alla ricerca di una droga nota come “Yage”, che secondo Lee lo renderà un sensitivo….