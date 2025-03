Luino apre i suoi tesori: “L’infinità dei mondi” in mostra a Palazzo Verbania

Sabato 5 aprile, alle ore 17:00, a Luino prenderà il via un evento culturale di grande rilievo, organizzato dal Comune in collaborazione con il servizio archivistico e il servizio bibliotecario. La mostra “L’infinità dei mondi”, dedicata ai volumi del fondo storico della Biblioteca Civica e che sarà visitabile fino al 23 aprile, offrirà un affascinante viaggio nel tempo e tra i continenti, raccontando storie di viaggi e esplorazioni ottocentesche.

Si tratta di una piccola selezione del fondo storico della biblioteca costituito da libri che vanno dal ‘600 alla prima metà del ‘900 e che fanno parte di un prezioso progetto di catalogazione, restauro e valorizzazione. Il progetto che ha interessato il fondo storico della Biblioteca Civica è iniziato nella primavera del 2024, quando si è deciso di mettere mano ai preziosi volumi da anni in attesa di valorizzazione e di una definitiva collocazione. A un primo sguardo, quello che è emerso è stata proprio la sezione comprendente compendi geografici e resoconti di viaggio.

Si tratta di volumi che custodiscono anche preziose incisioni e illustrazioni dai colori vividi oltre che curiosità come tradizioni locali, descrizioni di avventure e disavventure, proverbi, indovinelli e carte geografiche. L’iniziativa ha l’obiettivo di valorizzare un patrimonio librario che è costituito complessivamente da circa 900 volumi, databili tra il XVII e il XX secolo, che trattano dei più svariati argomenti. Oltre ai libri di viaggio sono numerosi i libri di architettura, storia, religione e memoriali.

Un viaggio attraverso i secoli e i continenti

La mostra L’infinità dei mondi accompagnerà i visitatori attraverso un percorso tra le grandi esplorazioni del XIX secolo. L’esposizione sarà arricchita da oggetti etnografici provenienti dalla Collezione Castiglioni di Varese, da raccolte private e dalle incisioni contemporanee dell’artista Danila Denti, che è riuscita a offrire un’eccellente rilettura attuale delle narrazioni di viaggio.

Un programma ricco di eventi

Il 5 aprile 2025 alle 17:00 si terrà l’incontro inaugurale nella sala conferenze di Palazzo Verbania con gli interventi delle curatrici del progetto di recupero e valorizzazione del fondo storico e ideatrici della mostra: Alice Bitto e Simona Maltese. Previsti poi gli interventi di Marco Castiglioni, direttore del Museo Castiglioni di Varese, Massimo Palazzi, presidente della Società Gallaratese di Studi Patri e Giorgio Bacchin, artista e illustratore. Durante le settimane di apertura, il programma sarà arricchito da una serie di iniziative collaterali come l’apertura straordinaria dell’Archivio comunale con esposizione di passaporti storici (1600-1900), l’esposizione di opere contemporanee di Danila Denti presso la Biblioteca Civica, accanto a una selezione di oggetti storici appartenenti al “corredo dell’esploratore” ottocentesco e un laboratorio per bambini dedicato al tema delle esplorazioni. Resta aperta la possibilità per le scuole di prenotare visite guidate alla mostra.

Un ponte tra passato e presente. L’impegno del Comune

Ospitata nelle suggestive sale espositive di Palazzo Verbania, di per sé un bene dal grande valore storico e architettonico, la mostra rappresenta un’importante occasione di riscoperta del patrimonio culturale, offrendo al pubblico un’esperienza immersiva tra storia, arte e letteratura.

Serena Botta, assessore alla cultura di Luino: «“L’infinità dei mondi” è un evento culturale di grande rilievo, interamente promosso e organizzato dal personale degli Uffici comunali. Questo rappresenta un grande passo nell’impegno divulgativo dell’Ente. Un’esposizione di volumi preziosi e non solo, questa mostra è solo il culmine di un importante progetto di valorizzazione del fondo storico della Biblioteca civica che meritava di essere portato alla conoscenza di tutti e, ora, rivede finalmente la luce. Parlando dell’esposizione, offriamo alla cittadinanza l’opportunità di immergersi nelle storie di esploratori e viaggiatori che, tra il XVII e il XIX secolo, hanno ampliato i confini della conoscenza umana. Il viaggio inteso non solo come ‘atto di partire’ ma anche come esperienza di scoperta e crescita intellettuale, un filo conduttore universale che vuole far dialogare passato, presente e futuro».

Enrico Bianchi, sindaco di Luino: «Un ringraziamento speciale va al personale del Servizio Archivistico e della Biblioteca Civica, nonché a tutti i dipendenti impiegati in questo progetto in particolare all’Ufficio Cultura. Un lavoro congiunto al contributo di studiosi ed esperti che ha portato ad un grande risultato. Questa mostra rappresenta un momento significativo per la cultura luinese e per l’Amministrazione. Invito tutta la cittadinanza a scoprire questo straordinario viaggio attraverso i secoli e i continenti».