Missione rimonta: per inseguire l’Europa la UYBA deve ribaltare il risultato di Pinerolo

Un solo grido – un po’ in inglese e un po’ in spagnolo – accompagna l’attesa verso la sfida di domenica 30 marzo alla e-work arena: “Mission remuntada!”. È questo lo spirito con cui l’Eurotek UYBA Busto Arsizio si prepara a scendere in campo (ore 17) contro la Wash4Green Pinerolo, nel ritorno dei quarti di finale dei Playoff Challenge, il tabellone che mette in palio la partecipazione alla terza competizione europea nella prossima stagione sportiva.

Dopo il 3-2 in favore delle piemontesi nella gara d’andata, le farfalle hanno bisogno di una vittoria “piena” – di quelle che in campionato varrebbero tre punti, per intenderci – per passare direttamente il turno. Un successo per 3-2 porterebbe invece al Golden Set di spareggio, mentre ogni altro risultato premierebbe Pinerolo.

Servirà quindi il calore del pubblico delle grandi occasioni, quello che sa trasformare la e-work arena in un vero e proprio fortino. Coach Barbolini e il suo staff hanno analizzato a fondo il match disputato domenica scorsa a Villafranca Piemonte, individuando punti deboli e contromisure contro un’avversaria capace di variare molto il proprio modo di fare pallavolo.

Tra le fila della Wash4Green occhi puntati sull’ex Bracchi, MVP del match d’andata, probabile titolare insieme a D’Odorico in posto 4. Il tecnico Marchiaro potrebbe anche recuperare Akrari al centro, mentre nel ruolo di libero è atteso il rientro di Moro, che dovrebbe riprendere il posto di Di Mario.

Dalla parte bustocca, invece, poche novità nel sestetto base, con Barbolini pronto ad affidarsi ancora una volta alla consueta formazione e alle soluzioni dalla panchina: Frosini, sempre incisiva quando chiamata in causa, e una Lazic in netta crescita dovranno essere pronte a dare il loro contributo.

Uno sguardo anche agli scenari successivi: in caso di passaggio del turno, la UYBA affronterà la fase successiva in base alla classifica della regular season. Se Chieri batterà Perugia e conquisterà la vetta della graduatoria, le farfalle ospiteranno la semifinale contro la vincente di Vallefoglia – Bergamo mercoledì 2 aprile alle 20.30. In caso contrario, sarà proprio la UYBA a salire al primo posto, saltando la semifinale e qualificandosi direttamente alla finale, in programma sabato 5 aprile alle 18, sempre alla e-work arena.

Così Rebecca Piva: «Pinerolo ha dimostrato domenica di essere una squadra pericolosa e con una rosa ampia che può permetterle diverse soluzioni. Noi sappiamo di dover combattere perchè sarà una gara da dentro-fuori e loro verranno a Busto Arsizio con il coltello fra i denti. Non abbiamo nessuna intenzione di mollare adesso e non vediamo l’ora di giocare in un’arena ancora infuocata: vogliamo provare ad andare fino in fondo a questi Playoff Challenge».

