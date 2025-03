Nuova vita per Palazzo Minoletti: diventerà un centro di eccellenza formativa

È ufficiale: Palazzo Minoletti rinasce e diventa un polo formativo d’alta specializzazione. Il Comune di Gallarate ha siglato l’accordo con ITS Incom Academy, che sancisce la trasformazione dello storico edificio in un centro innovativo per la formazione nel digitale e nelle nuove tecnologie.

Dopo anni di attesa, la città vedrà finalmente la riqualificazione di uno dei suoi edifici più simbolici, che tornerà ad essere un luogo vivo e pulsante, frequentato da studenti, aziende e professionisti. I lavori partiranno nella primavera del 2025, con l’obiettivo di avviare le attività didattiche entro dicembre 2026.

Un progetto strategico per la città

La trasformazione di Palazzo Minoletti in un centro per l’innovazione digitale e la formazione professionalizzante è parte dell’Accordo di Rilancio Economico, Sociale e Territoriale (AREST) “Gallarate in Lombardia ed Europa 2022”. L’accordo prevede un investimento complessivo di 14,9 milioni di euro, di cui: 3,9 milioni stanziati dal Comune di Gallarate per la ristrutturazione dell’edificio; 2 milioni finanziati da Regione Lombardia; 8,9 milioni stanziati dalla Fondazione ITS Incom per l’allestimento e la gestione dell’attività didattica.

Un utilizzo strategico degli spazi: apertura alla città e sostegno all’economia locale

Il Comune di Gallarate e la Fondazione ITS Incom Academy hanno siglato un accordo della durata di 20 anni, rinnovabili per altri 20, con i seguenti punti chiave: canone annuo di 95.855,00 euro + IVA a carico della Fondazione; manutenzione ordinaria a carico della Fondazione, straordinaria a carico del Comune; accessibilità pubblica e uso congiunto: gli spazi saranno aperti alla cittadinanza per eventi e iniziative culturali, con un’area visitabile per almeno 8 ore al giorno e 10 giornate a disposizione per eventi organizzati dall’amministrazione.

Un volano per la formazione e l’occupazione

ITS Incom Academy offrirà corsi altamente specializzati in Cloud Development, Digital Marketing, Web Design, Internet of Things (IoT) e Cybersecurity, formando i professionisti del futuro richiesti dal mercato del lavoro. L’impatto economico sarà significativo: oltre 40 aziende del territorio hanno già manifestato interesse ad assumere i futuri diplomati e si stima la creazione di almeno 670 nuovi posti di lavoro nei prossimi anni.

«Ridare vita e luce a Palazzo Minoletti è un obiettivo che ci siamo posti sin dall’inizio del nostro mandato, ed è una sfida che stiamo vincendo. Questo storico edificio – commentano dal comune di Gallarate – nel cuore della città, riaprirà finalmente le sue porte, diventando un centro di eccellenza formativa. La scelta di destinare Palazzo Minoletti a un ITS è strategica: il grande afflusso di studenti e professionisti porterà nuova linfa al commercio locale, creando un indotto positivo per bar, ristoranti, negozi e strutture ricettive. Gallarate sarà un punto di riferimento per la formazione di alto livello e l’innovazione tecnologica».

Prossimi passi

Con l’accordo ora siglato, il cronoprogramma prevede l’inizio dei lavori nella primavera 2025, per completare la ristrutturazione entro dicembre 2026 e consentire l’avvio delle attività didattiche. Questo progetto è un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni pubbliche e private possa trasformare il territorio, offrendo opportunità ai giovani e favorendo la crescita economica e sociale della nostra città.