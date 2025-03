Per i malesseri dei bimbi alla scuola Manzoni di Gallarate arrivano le prime denunce dei genitori

Sono una trentina le famiglie che stanno predisponendo un documento sotto forma di denuncia-querela da presentare, firmato, ai carabinieri ella Compagnia di Gallarate per i malesseri alla scuola Manzoni di Madonna in Campagna, quartiere di Gallarate dove nel pomeriggio di martedì si sono verificati diversi malori di piccoli delle elementari che sono dovuti ricorrere alle cure mediche nei pronto soccorso di Busto Arsizio e Gallarate. Fra i genitori c’è fermento e alcuni propongono misure draconiane come la chiusura della scuola, altri propendono per lasciare i figli a casa finché sulla vicenda non verrà fatta completa chiarezza.

Di fatto nel pomeriggio di giovedì già alcuni genitori si sono recati i caserma a Gallarate dove negli uffici dell’Arma stanno firmando un esposto, tecnicamente uno degli strumenti coi quali si rende noto alla pubblica autorità un avvenimento, oppure la denuncia-querela che in maniera più circostanziata, e anche contro ignoti, può chiedere di perseguire un possibile reato.

In questo caso si potrebbe ipotizzare una lesione personale colposa, anche in presenza di pochissimi giorni di prognosi. Questioni tecniche, e complementari con i primi accessi alle strutture operate da Ats Insubria e Nucleo anti sofisticazioni dei carabinieri, i Nas, a cui nei prossimi giorni non si esclude possano aggiungersi altri rilievi sul posto. I pasti vengono preparati in un centro cottura e poi distribuiti nei diversi plessi scolastici della città.

«Vogliamo che si arrivi alla verità, andremo fino in fondo», ha commentato una delle mamme appena uscita dalla caserma dei carabinieri.

Quanto all’impatto della vicenda, i genitori ribadiscono che il fenomeno sia stato più ampio di quanto emerge dai soli dai degli accessi ospedalieri, che sono stati conteggiati in 31, compresi quattro ricoverati per la notte. «Ieri [mercoledì] sono stati solo 83 gli accessi alla mensa su 270 studenti» dice un papà che ha chiesto il dato all’ufficio scolastico. Da parte di alcuni genitori c’è anche un rilievo verso la gestione dei rapporti da parte dei vertici della scuola: «Siamo dispiaciuti della totale assenza della dirigenza scolastica: non ci è stato detto quali misure si vogliano prendere per evitare il rischio, lasciando solo a noi genitori la scelta sulla frequentazione. Una maggiora comunicazione ci starebbe»