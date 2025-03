Per il “Dantedi” ad Albizzate lo spettacolo “Amor mi mosse, che mi fa parlare”

Il Comune di Albizzate presenta “Amor mi mosse, che mi fa parlare“, spettacolo proposto dall’Istituto Geymonat di Tradate, un viaggio filosofico e letterario ispirato a Dante, Platone e Sant’Agostino. L’evento si terrà sabato 22 marzo alle ore 21 presso la Sala Piotti, in Piazza IV Novembre ad Albizzate.

La rappresentazione, ideata da Riccardo Morandi e coordinata dal docente Luca Girardi, vede come protagonisti tre giovani liceali, Pietro Panzeri, Riccardo Morandi e Mattia Ruffoni, che daranno vita a un suggestivo dialogo tra letteratura e pensiero filosofico.

Attraverso versi e riflessioni, lo spettacolo accompagnerà il pubblico in un percorso tra la poesia di Dante e il pensiero di grandi filosofi, mettendo in luce il potere della parola e dell’amore nel muovere l’animo umano. L’ingresso è libero.

Federico Maggio, Assessore alla Cultura: «Sono particolarmente contento che il nostro comune possa ospitare questo spettacolo dove, partendo da un verso dell’Inferno, si potrà seguire Dante su quello che è uno dei temi della Commedia e, credo, della vita di ognuno, ovvero l’amore, indagato come forma più alta di bene. Ringrazio il prof. Girardi con il quale in queste settimane abbiamo avuto diversi scambi per organizzare questo evento che, sono sicuro, aiuterà a riscoprire quanto Dante e la Divina Commedia siano attuali e utili per la nostra vita».