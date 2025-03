Perde il controllo della moto a Gallarate, 19enne gravemente ferito a una gamba

È stato ricoverato con una grave lesione a una gamba il giovanissimo coinvolto in un incidente in motociclo a Gallarate, in via Ferrario, vicino alla caserma dei carabinieri (foto d’archivio).

L’incidente è avvenuto poco dopo le 16 di lunedì 17 marzo, all’altezza dell’incrocio con la secondaria via Alberone. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, da confermare attraverso l’analisi delle telecamere, il 19enne ha perso il controllo del motociclo e ha impattato violentemente contro un’auto che attendeva di attraversare la corsia in senso opposto per svoltare a sinistra in via Alberone.

Nell’impatto il 19enne ha appunto riportato lesioni significative ad un’arto inferiore: soccorso dall’ambulanza dell’Sos Carnago, è stato trasportato all’ospedale Sant’Antonio Abate.