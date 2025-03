Pietre in ritardo, ancora un mese e mezzo per finire la strada tra via Indipendenza e la Boschina di Crenna

Al termine di un inverno non particolarmente clemente, con alcuni giorni di pioggia sparsa, è quasi completata la creazione della nuova via di collegamento tra via Indipendenza e via Bertacchi, nel quartiere Crenna: i muri di contenimento sono ormai pronti e la previsione è di concludere entro la fine di aprile o inizio maggio.

Il cantiere – dall’importo di 247.908,82 euro – è affidato alla società Casalucci srl di Somma Lombardo, che ha iniziato i lavori del breve tratto stradale a inizio settembre 2024.

La previsione originale era di concludere il cantiere entro la fine dell’inverno (per la precisione entro il 4 marzo), ma la ditta incaricata ha avuto “difficoltà nell’approvvigionamento” delle pietre che – su indicazione della Commissione paesaggio – devono ricoprire i muraglioni di contenimento in cemento, per armonizzare l’opera all’interno del quartiere. Sarà interessante vedere il risultato, perché in effetti nel quartiere è diffuso il ricorso a muri di contenimento e di delimitazione in pietra (come quelli su via Egeo sotto le case già della ditta Carminati).

La nuova strada di collegamento – in zona Boschina – è lunga una ventina di metri ed è caratterizzata da una marcata pendenza. Il tracciato esisteva già in mappa, ma di fatto non era percorribile, anche perché nel frattempo vi erano cresciuti addirittura degli alberi: il Comune ha a lungo discusso con alcuni residenti in zona sul diritto sull’area. Nel 2021 il Tar aveva bloccato l’opera ed era stato necessario poi un accordo tra l’amministrazione pubblica e i residenti, con aggravio sui costi.

La strada consentirà una nuova via d’uscita dal “quartierino” di via Indipendenza, che oggi è accessibile – in entrata e in uscita – passando solo da una strettoia.

Secondo l’ultima proroga concessa il cantiere dovrà essere completato entro il 5 maggio.