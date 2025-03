Polo culturale dell’ex caserma di Varese, delegazione ticinese in visita agli spazi dell’Archivio del Moderno

Proseguono i lavori per la nuova sede distaccata dell’Archivio del Moderno, prevista negli spazi riqualificati dell’ex Caserma Garibaldi. Questa mattina a visitare tali spazi erano presenti la rettrice dell’Università della Svizzera italiana Luisa Lambertini, il direttore dell’Accademia di architettura dell’USI a Mendrisio Riccardo Blumer, il sindaco Davide Galimberti con gli assessori Andrea Civati ed Enzo Laforgia.

Sono state visitate le sale dell’ultimo piano, dove sono in fase di completamento i lavori di rifinitura degli spazi destinati all’Archivio del Moderno, centro di studi che fa parte all’Accademia di architettura dell’Università della Svizzera italiana.

«Il nuovo polo culturale prende forma per accogliere il patrimonio costituito dai lasciti dei più importanti architetti moderni svizzeri e italiani – sottolinea il sindaco Galimberti – con l’intento di valorizzare le connessioni non solo geografiche ma anche culturali dell’area insubrica».

La sede principale dell’Archivio del Moderno resterà in Svizzera. «Questa nuova sede all’interno del polo culturale varesino da un lato è legalmente necessaria per il rientro di alcuni archivi in Italia e, dall’altro, apre nuove opportunità significative per valorizzare ulteriormente questo prezioso patrimoni», ha spiegato la rettrice Lambertini.