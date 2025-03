Raffaele Pasella nuovo coordinatore cittadino di Fratelli D’Italia di Carnago e Rovate

Lo scorso venerdì 7 marzo, presso la sede di Fratelli D’Italia di Carnago, si è tenuto il congresso cittadino del partito. Presieduto da Federico Fasolino (capogruppo FDI a Fagnano Olona) con la collaborazione di Salvatore Marino (dirigente provinciale e nazionale di FDI) è stato proclamato Coordinatore cittadino Raffaele Pasella.

“Sono onorato di assumere il ruolo di Presidente del Circolo di Fratelli d’Italia di Carnago e Rovate – ha dichiarato Pasella -. Ringrazio il commissario Frattini che dopo le elezioni ha ricostruito il gruppo cittadino. Con determinazione e passione, lavorerò per rappresentare al meglio i valori del nostro partito e per essere un punto di riferimento per il territorio e i cittadini”.