Scontro tra auto e moto a Gallarate, ferito il motociclista 51enne

Incidente stradale questa sera in via Varese, a Gallarate. Il sinistro, avvenuto intorno alle 19,30 ha coinvolto un’automobile e una motocicletta, con una persona rimasta ferita: un uomo di 51 anni soccorso in codice giallo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorritori della Croce Rossa Italiana di Gallarate, con un’ambulanza di base e l’auto medica, uscite in codice giallo, quello di media gravità.

Dopo le prime cure ricevute sul posto, il ferito è stato trasportato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo di Varese per ulteriori accertamenti e cure mediche.

Gli agenti della Polizia locale di Gallarate e una pattuglia dei Carabinieri hanno effettuato i rilievi del caso e gestito la viabilità nella zona.

