Serie C, Virtus Verona – Pro Patria: la partita in diretta

Dopo la sosta imposta della pausa delle nazionali, la Pro Patria ritorna in campo, nuovamente in trasferta, domenica 30 marzo. Nella trentaquattresima giornata i tigrotti di Busto Arsizio, terzultimi a 26 punti ma con la gara contro l’Atalanta ancora da recuperare, vogliono riprendere subito la corsa verso la salvezza al Gavagnin-Nocini, fortino della Virtus Verona. I padroni di casa, scaligeri di Borgo Venezia, sono in piena lotta per un buon posto nella corsa ai playoff in virtù dei 48 punti conquistati e un girone di ritorno in crescendo.

