“Serio”: nuovo brano senza scorciatoie né compromessi per i Timetravelers

«Non so se ve ne siete accorti, voglio campionare suoni marci… mica stare al vostro gossip». Serio è il nuovo brano di Totò e Hybris, due fratelli della scena hip-hop made in Varese e della Crew Rap Pirata, prossimi ospiti a Materia venerdì 4 aprile.

Quello del duo, che recentemente ha dato vita al progetto Timetravelers, è uno stile autentico, che punta a sfidare le convenzioni del genere rap. Nel flow e nelle barre emerge infatti la voglia di dimostrare che la loro musica non è meramente un revival nostalgico della cosiddetta golden age, ma una continua reinterpretazione di un linguaggio radicato nella tradizione hip-hop, cultura approdata in Italia ormai più di 30 anni fa.

Come spiegato dal duo, Serio è una prova che il rap, pur essendo legato alle sue radici, non smette mai di evolversi, spingendo sempre più in là i confini della musica contemporanea. « Questo brano è anche un invito a celebrare la musica indipendente, a supportare la scena locale e a ricordare che, seppur piccola, la realtà musicale varesina è capace di produrre suoni unici e di grande valore».

SUL PALCO INSIEME AI GRANDI NOMI DEL RAP

La storia dei due fratelli Timetravelers è un esempio di determinazione e passione per la musica. Nati rispettivamente nel 1997 e nel 2002, Totò e Hybris sono cresciuti a Varese, dove hanno fondato la Crew Rap Pirata, sezione Lombardia. La loro carriera li ha portati a esibirsi sui palchi di tutta Italia, da Catanzaro alla Svizzera, aprendo per alcuni dei più grandi nomi della scena rap italiana, come Johnny Marsiglia, Vacca, OTR, Maury B, Mattak, Egreen, Tommy Kuti, Principe e Jangy Leeon.

UN VIAGGIO SPAZIOTEMPORALE… ANCHE A MATERIA

Il loro impegno nell’autoproduzione è totale: Totò e Hybris scrivono, producono e arrangiano ogni loro pezzo, un processo creativo che si esprime al massimo nel nuovo progetto “Timetravelers”, che sarà ospite a Materia, lo spazio libero di VareseNews, venerdì 4 aprile. Anche a Materia il loro sarà «un viaggio spaziale e temporale che affonda le radici nel boom bap degli Anni ’90, ma con uno sguardo rivolto al futuro». In questo progetto, i due artisti uniscono campionamenti da vinile, strumenti suonati e produzione analogica, insieme al sassofonista Mattia Primon, portando un tocco unico e inconfondibile alle loro sonorità.

SENZA COMPROMESSI NÉ SCORCIATOIE

Serio segue la filosofia sonora del progetto Timetravelers, «senza compromessi, senza scorciatoie digitali», e con un’enfasi particolare sulla qualità del suono. «Ogni suono è il risultato di campionamenti selezionati con cura, drum machine e lunghe ore in studio per creare un’energia autentica. Anche questa volta, la produzione si è affidata all’eccellenza della scena locale»

La produzione è stata infatti affidata all’eccellenza di DJ Telaviv, che ha plasmato il brano con un sound potente e incisivo. Il risultato è un mix perfetto, che risuona in modo impeccabile sia nelle cuffie che nelle casse.

Ma lavoro di squadra dietro non si limita alla musica. La registrazione visiva del brano è stata affidata alla fotografa Chiara Micci, che «ha catturato l’essenza cruda e genuina di Serio con scatti che raccontano l’anima del brano». Le sue immagini, incisive e dirette, aggiungono una dimensione visiva che completa il sound, restituendo l’autenticità del progetto in ogni dettaglio. Per quanto riguarda il videomaking e la parte digitale, Volodymyr Bizhyk ha curato la componente video, creando contenuti visivi che trasmettono tutta l’energia e l’autenticità di Serio.