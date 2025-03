Si allargano le adesioni al presidio antifascista di Varese

Crescono le adesioni al presidio antifascista convocato per sabato 29 marzo alle 16.30 in piazza Monte Grappa a Varese. Dopo l’annuncio della mobilitazione da parte di diverse realtà del territorio, tra cui ANPI, Arcigay, Collettiva e numerose associazioni locali, anche il Partito Democratico di Varese e la CGIL provinciale hanno ufficializzato la propria partecipazione.

In una nota, la segreteria del PD di Varese città ha dichiarato: «Il PD di Varese aderisce alla manifestazione antifascista convocata per sabato 29 marzo alle ore 16.30 in piazza Monte Grappa. Vogliamo ribadire che Varese è antifascista e che il PD ripudia ogni forma di sopruso e violenza. Per questa ragione sabato scenderemo in piazza insieme a Collettiva, ANPI, Arcigay, sindacati e tante altre associazioni».

Ferma anche la presa di posizione della CGIL Varese, che in un comunicato ha sottolineato l’urgenza di contrastare retoriche pericolose e divisive: «Le città sicure le fanno le persone che le attraversano, costruendo presidi sociali di democrazia. C’è nella nostra provincia chi fomenta un clima di tensione ed odio chiamando a raccolta le persone contro “degrado e invasione”. Una visione distorta della realtà che, attraverso una retorica violenta e razzista di antica – fascista – memoria, cerca di instradare le insicurezze e le precarietà del quotidiano sulla via della costruzione del nemico contro cui sfogare le paure e i bassi istinti che queste crisi producono. La CGIL non può che opporsi fermamente a questa idea di mondo. Per questo chiamiamo a raccolta le compagne e i compagni a questo importante momento unitario in cui dichiarare che a Varese, come altrove, non c’è spazio per i fascisti e i razzisti».