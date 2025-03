Sicurezza e sviluppo, Obiettivo Saronno si porta avanti anche sul programma

Dopo essere stata la prima formazione ad annunciare il candidato sindaco, Obiettivo Saronno si porta avanti anche sui punti del programma elettorale. In un comunicato diffuso questa mattina punta su quello che sarà, presumibilmente, uno dei temi centrali delle diverse forze in campo: la sicurezza.

«Saronno vive una crisi di sicurezza che la politica cittadina non può più permettersi di ignorare – si legge nella nota – Furti, spaccio alla luce del sole e microcriminalità stanno trasformando il volto della città, costringendo molti cittadini a vivere addirittura con il timore di uscire di casa in determinate fasce orarie. Il problema non è solo la mancanza di controllo, ma anche l’abbandono degli spazi urbani, che lascia campo libero alla criminalità. Le denunce degli abitanti si moltiplicano, ma chi governa ha scelto per troppo tempo di minimizzare il problema. Noi di Obiettivo Saronno riteniamo invece necessario chiamare a raccolta la cittadinanza, proponendo misure concrete che costituiranno i pilastri fondamentali della nostra amministrazione».

«La sicurezza non è un tema di destra o di sinistra: è un diritto fondamentale su cui devono convergere gli sforzi di chi è chiamato a fare delle scelte per il benessere collettivo. Una città sicura è una città in cui famiglie, commercianti, anziani, giovani e donne possono vivere senza paura. Per questo motivo proponiamo un piano articolato che agisca su due livelli: da un lato un maggiore presidio del territorio, dall’altro un rilancio della città, perché solo una Saronno viva e attrattiva può tornare a essere sicura».

«La sicurezza si garantisce con la presenza: più forze dell’ordine nei quartieri e più cittadini che vivono Saronno – dice Novella Ciceroni, candidata sindaco per Obiettivo Saronno – È il momento di riaccendere la città con iniziative per il commercio, la riqualificazione delle aree dismesse e nuovi spazi per giovani e famiglie. La deterrenza e la contestuale creazione di opportunità economiche e culturali sono le uniche ricette per contrastare davvero il degrado. Nel nostro programma, la sicurezza e lo sviluppo vanno di pari passo».

Il piano di Obiettivo Saronno prevede:

Maggiore presenza della Polizia Locale nei punti critici della città.

Potenziamento del sistema di videosorveglianza e sua integrazione con l’attività delle Forze dell’Ordine.

Riqualificazione delle aree degradate, per far rivivere le zone dimenticate della città.

Sostegno al commercio locale, con eventi e iniziative per attrarre cittadini e visitatori.

Progetti di lungo respiro, tra cui la creazione di un polo universitario, per dare nuova linfa alla città e renderla più aperta e dinamica.

«L’amministrazione comunale ha il dovere di garantire un controllo capillare del territorio, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione. Non possiamo permettere che intere aree della città, dalla stazione al centro storico, fino ai quartieri periferici, diventino zone franche per delinquenti e spacciatori. Obiettivo Saronno crede che tutti debbano poter usufruire serenamente di mezzi pubblici e spazi aperti, senza il timore che la propria incolumità non venga protetta – conclude la nota della lista civica – L’insicurezza si combatte con azioni reali, non con sterili slogan dettati solo dalla propaganda e da un approccio ideologico alla vita politica. La nostra città merita una guida che ascolti i suoi bisogni e agisca con decisione. Noi di Obiettivo Saronno, persone tra le persone che conoscono bene i problemi che segnano la comunità, ma anche il grande potenziale che essa può esprimere, siamo pronti a farlo. Ripartiamo insieme».