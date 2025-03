Splende il sole sul Carnevale, da domenica tornano le nuvole

Per tutta la settimana ci è sembrato che fosse arrivata finalmente la primavera, ma l’anticiclone che ha portato sole e temperature in rialzo ci accompagnerà ancora solo fino a sabato (salvando le sfilate di Carnevale), per lasciare poi spazio domenica ad un vortice depressionario sulla penisola iberica. Correnti umide meridionali raggiungeranno così il Nord Italia con formazione di nuvole e pioggia.

Vediamo i detagli delle previsioni meteo del Centro Geofisico Prealpino per il fine settimana:

Venerdì 7 marzo – Soleggiato con qualche innocuo passaggio nuvoloso verso il Piemonte o velature di nubi alte. Asciutto. Leggera foschia.

Sabato 8 marzo – Prosegue soleggiato, con poche nuvole. Temperature stazionarie con massime in giornata sempre ben oltre la norma stagionale.

Domenica 9 marzo – Al mattino ancora un po’ di sole sulla Lombardia orientale, poi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso. Prime piogge nel pomeriggio sul Piemonte, in serata e nella notte diffuse anche sulla Lombardia. Limite neve oltre 1400 m.

Evoluzione – Lunedì 10 e martedì 11 marzo cielo nuvoloso o variabile, ancora qualche pioggia. Temperature sempre oltre la norma stagionale, tra 8 e 14°C.