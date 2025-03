Successo per la prima edizione di Creanza: il fascino del vintage conquista Besozzo

La prima edizione di Creanza, l’evento interamente dedicato al vintage, al brocantage, all’antiquariato e al riciclo creativo, ha riscosso un grande successo di pubblico e partecipazione. Organizzata in collaborazione con il Comune di Besozzo, la manifestazione ha animato gli spazi suggestivi dell’Ex Copertificio Sonnino, un simbolo di archeologia industriale recentemente riaperto agli eventi grazie a un progetto di valorizzazione comunale.

L’evento ha ospitato oltre 40 espositori accuratamente selezionati, proponendo un’ampia gamma di articoli che spaziavano dall’abbigliamento vintage alla bigiotteria in stile antico, dal modernariato agli oggetti d’epoca, fino alle creazioni artigianali realizzate con materiali di recupero. Un vero e proprio viaggio nel passato con uno sguardo rivolto al futuro, all’insegna della sostenibilità e dell’economia circolare.

L’entusiasmo dei visitatori ha confermato l’interesse crescente per il riuso e il recupero creativo, dimostrando come il fascino del vintage possa coniugarsi perfettamente con una visione più consapevole e responsabile del consumo. Con questi presupposti, Creanza si candida a diventare un appuntamento fisso per gli amanti dello stile retrò e della sostenibilità.