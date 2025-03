Torna la festa di san Giuseppe a Varese, tra spiritualità e tortelli

Si avvicina la tradizionale Festa di San Giuseppe, un appuntamento molto sentito dai varesini che coniuga fede, cultura e aggregazione sociale, e che avrà come fulcro la piccola ma centralissima chiesa di san Giuseppe.

Anche il nuovo prevosto di Varese, Monsignor Gabriele Gioia, ha sottolineato l’importanza di questa ricorrenza, evidenziando il valore spirituale e culturale della chiesetta, definita “un tesoro prezioso nel cuore della città“.

«Questa festa è un momento fondamentale per la nostra comunità – ha dichiarato Giuseppe Caffarelli, uno dei volontari che organizzano la festa – Ci aiuta a mantenere vive le tradizioni e a creare un punto di incontro per tutti i cittadini». La celebrazione, infatti, non si limita all’aspetto religioso, ma si estende anche al valore storico e artistico della chiesa, che quest’anno sarà aperta a numerose visite guidate curate da Elena Ermoli, guida turistica certificata e volontaria anch’essa, con la sua professionalità, della festa.

Monsignor Gioia ha anche evidenziato l’importanza dell’impegno laico nella gestione della chiesa di San Giuseppe, specialmente dopo l’abbandono delle suore lo scorso anno. «Devo ringraziare le tante persone che permettono l’apertura tutti i giorni della chiesa, garantendo fino a mezzogiorno l’azione eucaristica – ha sottolineato il Prevosto – Questo non solo in coincidenza della festa del patrono della chiesa, ma tutti i giorni. Tutti noi sappiamo come la chiesa viva un momento di crisi delle vocazioni, e il primo pensiero che nasce quando vengono a mancare queste vocazioni è quello di chiudere i luoghi prima aperti. Questa è invece una sperimentazione di forme nuove che permettono una continuazione della proposta spirituale: è un esperimento che ci deve insegnare molto». La ricerca dei volontari è comunque continua: l’appello è che si presentino forze giovani per rinnovare la tradizione.

Nella tre giorni, tra i momenti spirituali e di riflessione più interessanti, oltre alla messa solenne che si terrà alle 12 di domenica, “Chi ti ha convinto e perché mai” incontro che si terrà il sabato alle 16 con Giuseppe Caffarelli e domenica alle 11, poco prima della messa solenne, con Monsignor Gabriele Gioia.

PROTAGONISTI LA TORTELLATA E IL CORTEO

Uno dei momenti più attesi della manifestazione è senza dubbio la “Tortellata benefica di San Giuseppe“, antica tradizione culinaria che affonda le radici nel passato e che viene portata avanti con passione dai volontari. «I tortelli si facevano già in tempo di guerra – racconta Angelo Antonetti, storico frequentatore della chiesa – Il padellaio Pella li preparava come sacrestano e oggi, come allora, sono il simbolo della festa».

Un altro momento tradizionale e molto seguito è il corteo storico in costume, organizzato dal Gruppo Teatro di via Frasconi e dal gruppo teatro UNI3. Il corteo, che partirà da Piazza San Vittore per arrivare in Piazza San Giuseppe, vedrà non solo la partecipazione d oltre 25 figuranti ma anche di un asinello, aggiungendo un ulteriore tocco suggestivo alla manifestazione.

Il programma della festa, che si articolerà su tre giorni, comprende celebrazioni liturgiche, incontri culturali, visite guidate e spettacoli teatrali, culminando con la Santa Messa solenne della domenica alle 12, il corteo di domenica alle 15, lo spettacolo teatrale alle 16 e il concerto della Corale San Carlo di Induno Olona alle 17.

Tutte attività che avranno luogo anche in caso di maltempo, tranne una: la tortellata. Quella, assicurata da pentoloni che friggono all’aria aperta, potrebbe essere sospesa in caso di pioggia persistente.

IL PROGRAMMA

19 MARZO MERCOLEDI’

festa liturgica di San Giuseppe e festa del papà

оге 7,15 Santa Messa

ore 9,00 Santa Messa

ore 10,30 Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

оге 11,30 Santa Messa di suffragio in ricordo di tutti i volontari che ci hanno lasciato

ore 15,30 Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

ore 17,30 Vesperi

ore 18,00 Santa Messa

22 MARZO SABATO

ore 8,30 Benedizione e accensione ceri votivi

ore 9,00 Apertura Mercatino di San Giuseppe

ore 10,00 Apertura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe”

ore 11,30 Visita guidata alla chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

ore 16,00 “Chi ti ha convinto e perché mai” incontro a cura di Giuseppe Caffarelli

ore 18,30 Chiusura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe” e Mercatino

23 MARZO DOMENICA

ore 9,00 Apertura Mercatino di San Giuseppe

ore 10,00 Apertura banco “Tortellata benefica di San Giuseppe”

ore 10,15 Visita guidata della chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

ore 11,00 “Chi ti ha convinto e perché mai” incontro con Mons. Gabriele Gioia a cura di Giuseppe Caffarelli

ore 12.00 Santa Messa solenne

ore 14.15 Visita guidata della chiesa di San Giuseppe a cura di Elena Ermoli

ore 15.00 Corteo in costume per la festa di San Giuseppe a cura del Gruppo Teatro di via Frasconi e gruppo teatro UNI3 con partenza da piazza San Vittore ed arrivo in piazza San Giuseppe con asinello della F.M.Horse Dream Farm

ore 16.00 Rappresentazione teatrale del Gruppo Teatro di via Frasconi e UNI3 regia di Marina Mazzoli

ore 17,00 Concerto della Corale “San Carlo” di Induno Olona diretta dalla Maestra Tiziana Motttino

ore 18,30 Chiusura banco “Tortellata benefica di San Giuxeppe” e Mercatino