Tra asilo e parco a Giubiano l’attraversamento pedonale c’è, ma non si vede

L’attraversamento pedonale che collega l’Asilo infantile di Giubiano al Parco di Villa Augusta, c’è ma non si vede: “La segnaletica orizzontale non è più visibile, mentre è totalmente assente la segnaletica verticale appropriata”.

A segnalarlo, in una lettera a VareseNews, sono alcuni dei genitori dei bimbi che frequentano la scuola dell’infanzia paritaria, allegando le foto in cui le strisce pedonali appena si intravedono. Completamente assenti i cartelli verticali che dovrebbero segnalare non un attraversamento pedonale generico (cartello blu), ma quello specifico, triangolare con bordo rosso, che invita ad una particolare attenzione per la presenza di scuole e bambini.

Di seguito le richieste dei genitori.

Chi proviene in macchina da Piazza Biroldi o da Via Carnia non ha modo di sapere che in quel punto c’è un attraversamento pedonale: davanti a un asilo dovrebbero essere invece adottate tutte le misure possibili per segnalare in modo efficace un attraversamento pedonale, così da permettere ai conducenti di rallentare per tempo. Siamo molto preoccupati per la nostra sicurezza e quella dei nostri bambini in quanto utilizziamo questo attraversamento almeno 4 volte al giorno da 3 anni e in questo lasso di tempo non c’è mai stato alcun intervento di ripristino delle strisce pedonali, mentre nella stessa via, le strisce blu dei parcheggi sono state ridipinte più di una volta: crediamo che forse l’ordine delle priorità del Comune dovrebbe essere quantomeno rivisto.

Consci che la gestione di una città non sia cosa semplice, siamo convinti però che la sicurezza dei cittadini debba essere al primo posto. L’Italia non è certo famosa nel mondo per l’educazione stradale e per il rispetto dei pedoni, e per questo motivo pensiamo che sia ancora maggiore l’attenzione da porre su questo tema.

Chiediamo che vengano presi al più presto i provvedimenti necessari per mettere in sicurezza questo attraversamento pedonale con segnaletica adeguata: