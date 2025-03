Un uovo di cioccolato “firmato” Buosi che fa tanto bene

Per questa Pasqua la dolcezza si unisce alla solidarietà con l’iniziativa “Be Happy Easter”, promossa da Buosi Food Experience in collaborazione con la Fondazione Giacomo Ascoli. Acquistando un uovo di cioccolato da 300 grammi al prezzo di 25 euro, non solo si potrà gustare un prodotto artigianale di alta qualità, ma si contribuirà a un importante progetto benefico.

I fondi raccolti saranno destinati alla realizzazione de “Il Faro”, una palazzina pensata per accogliere le famiglie con bambini oncoematologici ricoverati presso l’ospedale Filippo Del Ponte di Varese. Un gesto concreto per offrire supporto e vicinanza a chi sta affrontando un momento difficile.

Le uova, disponibili nelle varianti fondente, latte e caramello, contengono una sorpresa speciale. Inoltre, il più fortunato tra gli acquirenti troverà un “Golden Ticket”, che darà diritto a vincere premi esclusivi.

Per partecipare all’iniziativa e prenotare il proprio uovo di Pasqua, è possibile contattare l’organizzazione via email all’indirizzo arcobalenodinichi@gmail.com o telefonare al numero +39 377 67 86 645.

Gli ordini potranno essere effettuati entro il 7 aprile 2025.