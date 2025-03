Una giornata alla scoperta degli scoiattoli del nostro territorio

Nell’ambito della progettazione Green School gli alunni delle classi prima e seconda della Scuola Primaria Pascoli di Comerio stanno preparando una rappresentazione teatrale che vede protagonisti gli scoiattoli rossi e grigi.

Per esigenze narrative, nella storia vengono descritte alcune situazioni e comportamenti che non hanno corrispondenza a livello scientifico: proprio per questo motivo è nata l’idea di proporre ai piccoli alunni un arricchimento relativo alla conoscenza degli scoiattoli, con un’attenzione particolare a quelli delle nostre zone, da non confondere con gli scoiattoli di Pallas, specie alloctona invasiva segnalata da recenti avvistamenti nei nostri boschi, la cui presenza può comportare gravi problematiche per l’ecosistema.

Nella giornata di martedì 18 marzo la scuola ha ospitato due docenti dell’Università dell’Insubria, il Professor Adriano Martinoli e la Professoressa Maria Vittoria Mazzamuto, i quali hanno tenuto una lezione suggestiva e interattiva, accompagnando gli alunni alla scoperta di somiglianze, diversità, origini dello so rosso, originario del nostro territorio e di quello grigio, importato come animale di compagnia dall’America del Nord.

Attraverso giochi coinvolgenti, gli esperti hanno posto particolare attenzione nello spiegare anche l’importanza della raccolta del cibo, vitale per la della tutela del territorio e delle specie autoctone.