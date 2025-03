Una nuova e più ampia sede nel futuro della Lilt di Busto Arsizio

Una nuova sede più ampia e spaziosa per la Lilt di Busto Arsizio. È l’annuncio che il sindaco Emanuele Antonelli ha fatto durante la tradizionale cena della sezione locale della Lega italiana Lotta al Tumore.

I locali di piazza Plebiscito sono ormai insufficienti per ospitare le tante attività di tipo sanitario legate alla prevenzione e all’informazione. L’area individuata è in un terreno comunale vicino alla nuova sede della Croce Rossa e all’attuale ospedale di Busto. Il Comune metterà l’area a bando e, nel caso, la Lilt si accollerà i costi della struttura.

L’annuncio è stato accolto con grande interesse e soddisfazione dal presidente Ivanoe Pellerin che ha presieduto il tradizionale momento conviviale. Tra gli ospiti anche il consigliere regionale Emanuele Monti e l’assessore regionale Francesca Caruso.

Il tema scelto per la serata è stato il viaggio, inteso come percorso all’interno della prevenzione: il mese di marzo è infatti il periodo in cui si svolge una delle principali campagne di prevenzione della Lilt. Proprio quest’anno è entrato in funzione il camper donato, allestito come ambulatorio mobile, in cui il personale sanitario può effettuare anche ecografie.

Nel 2024, la Lilt ha effettuato oltre 8400 visite di prevenzione oncologica e 881 controlli in aziende. I suopi volontari hanno donato 32.135 ore mentre i chilometri macinati dai mezzi a disposizione sono stati quasi 89.000.