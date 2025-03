Università dell’Insubria, open day delle lauree triennali, di Medicina, Odontoiatria e Giurisprudenza

Tutto pronto all’Università dell’Insubria per l’Open day 2025, intitolato «Insubria: l’università per te», in programma sabato 29 marzo dalle ore 9. La giornata si svolgerà a Varese , al Campus di Bizzozero, e a Como , nell’antico Chiostro di Sant’Abbondio. In entrambe le sedi saranno presenti la rettrice Maria Pierro e il prorettore Umberto Piarulli .

«Scegliere l’università è un passo fondamentale – dice il delegato all’Orientamento Andrea Uselli –. Tra sogni e aspettative… E magari qualche piccola paura. Affidatevi a noi. L’Open day è un’occasione perfetta per esplorare le opportunità che vi aspettano, incontrare docenti e studenti, conoscere l’ambiente in cui vi troverete a studiare e socializzare. Lasciatevi guidare dalla vostra curiosità, valorizzate le vostre passioni e i vostri talenti. Siamo vicini a voi per costruire il vostro futuro».

Quest’anno ogni corso di laurea sarà raccontato all’interno del Dipartimento di riferimento , permettendo ai partecipanti di conoscere più da vicino l’ambiente accademico in cui andranno a inserirsi. Le presentazioni si terranno in due turni: il primo dalle 9 alle 11, il secondo dalle 11.30 alle 13.30.

Grande attenzione per i corsi dell’ area sanitaria , che comprendono Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria, con le nuove modalità di accesso senza test di ingresso , ma anche le numerose Professioni sanitarie, come i classici Infermieristica e Fisioterapia e le recenti Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro: afferenti al Dipartimento di Medicina e chirurgia e al Dipartimento di Medicina e innovazione tecnologica , saranno raggruppati e presentati all’interno della Scuola di Medicina .

Numerosi i corsi dell’area scientifica e tecnologica. Il Dipartimento di Biotecnologie e scienze della vita presenta Biotecnologie e Scienze biologiche. Il Dipartimento di Scienza e alta tecnologia presenta Chimica e chimica industriale, Fisica, Matematica e Ingegneria per la sicurezza del lavoro e dell’ambiente. Infine, il Dipartimento di Scienze teoriche e applicate presenta Informatica e Scienze dell’ambiente e della natura, ma anche due corsi di vocazione umanistica : Scienze della mediazione interlinguistica e interculturale e Storia e storie del mondo contemporaneo.

Per l’ area economico-giuridica due sono i dipartimenti di riferimento. Il Dipartimento di Economia offre i corsi di laurea in Economia e management dell’innovazione e della sostenibilità, uno dei quali, pensato anche per gli studenti lavoratori, è erogato in modalità mista (Digitale Integrato). Il Dipartimento di Diritto economia e cultura presenta il corso di laurea in Giurisprudenza, attivo sia a Varese sia a Como, e quello in Scienze del turismo.

Infine, per l’area umanistica e delle scienze sociali, il Dipartimento di Scienze umane e dell’innovazione per il territorio presenta il corso di laurea in Scienze della comunicazione.

A Como un servizio di bus navetta gratuito accompagnerà gli studenti ai laboratori del Polo scientifico di via Valleggio , offrendo la possibilità di visitare le strutture e toccare con mano le attività di ricerca dell’ateneo. Dalle 11.30 alle 13.30 sarà possibile visitare i laboratori dei corsi di Chimica, Fisica, Matematica e Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro .

A Varese l’Open day proseguirà nel pomeriggio con un appuntamento dedicato agli studenti interessati al corso di laurea in Scienze motorie . Dalle 14.30 alle 16.30, al PalaInsubria, sarà possibile assistere alla presentazione del corso e partecipare a una lezione pratica aperta. Per prendere parte all’attività sarà necessario indossare un abbigliamento idoneo e calzature da palestra.

Tutte le informazioni sul programma della giornata e il modulo di registrazione sono disponibili sul sito https://www.uninsubria.it/openday

ALTRI EVENTI DI ORIENTAMENTO PER STUDENTI E FAMIGLIE

L’orientamento prosegue anche dopo l’Open day con una serie di appuntamenti pensati per aiutare gli studenti e le loro famiglie nella scelta del percorso universitario.

Dal 7 all’11 aprile si terrà Everyday Insubria , un’iniziativa che permetterà agli studenti delle scuole superiori di vivere l’università per un giorno, partecipando a lezioni, seminari e presentazioni: https://www.uninsubria.it/everyday-insubria-2025

Il 14 maggio, alle ore 18 , è previsto un incontro online dedicato ai genitori degli studenti delle scuole superiori, durante il quale saranno fornite informazioni dettagliate sull’offerta formativa dell’ateneo, sul sistema contributivo, sulle borse di studio, sui servizi per gli studenti e sulle opportunità di studio all’estero: https://www.uninsubria.it/orientamento-genitori

UNIVERSITÀ DELL’INSUBRIA, UN’ISTITUZIONE DI ECCELLENZA

Fondata il 14 luglio 1998, l’Università dell’Insubria conta circa 12mila iscritti, quasi 500 docenti e quasi 400 amministrativi, tecnici e bibliotecari.

L’offerta formativa comprende 24 corsi di laurea triennale , tre i corsi di laurea magistrale a ciclo unico, di cui uno con doppio titolo, 16 le lauree magistrali di cui sette con doppio titolo. Inoltre, ci sono otto corsi di dottorato di ricerca, 20 scuole di specializzazione in area medica e odontoiatrica e una decina di master all’anno.

L’ateneo vanta un elevato tasso di occupazione . L’83,8% dei laureati triennali e l’82,7% dei laureati magistrali trovano lavoro a un anno dalla laurea, superando le medie nazionali.

Grazie al programma Erasmus+ l’Insubria incentiva la mobilità con aiuti economici che sono tra i più alti in Italia . Lo scorso anno accademico ha ricevuto oltre 200 domande di studenti provenienti dall’estero, mentre sono 500 gli studenti dell’ateneo che hanno aderito ai bandi 2025 per Erasmus+ Studio, Traineeship e Double Degree. Quest’anno il programma Erasmus+ offre circa 1100 posti in oltre 250 università di 28 Paesi del Vecchio Continente.