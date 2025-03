Varese in salute: incontro sull’Organizzazione Mondiale della Sanità e le sfide per la salute globale

Sabato 22 marzo, alle ore 15, presso la Sala Montanari a Varese, Via dei Bersaglieri, 1, si terrà un incontro organizzato da “Varese in Salute” su un tema di grande attualità: il ruolo e le sfide dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel rispondere alle emergenze sanitarie e nel promuovere la salute globale in modo equo e giusto.

L’evento vedrà la partecipazione di relatori esperti, tra cui don Dante Carraro, direttore di Medici con l’Africa CUAMM, che porterà l’attenzione sulla cooperazione e lo sviluppo nel settore sanitario.

L’incontro è aperto a tutti e rappresenta un’occasione importante per approfondire le tematiche legate alla salute globale e al ruolo dell’OMS. L’iniziativa è promossa da Medici con l’Africa CUAMM Varese ODV.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare il gruppo Varese di Medici con l’Africa CUAMM all’indirizzo email gruppo.varese@cuamm.org.

Il programma degli interventi

Saluto del Sindaco, Davide Galimberti

Prof. Vincenzo Salvatore

Quale futuro per la cooperazione internazionale in ambito sanitario?

Prof. Mario Raviglione

L’OMS come indispensabile strumento di condivisione di informazioni e decisioni per la salute globale

Don Dante Carraro

L’OMS e la cooperazione e sviluppo: l’intervento di Medici con l’Africa CUAMM nei paesi a risorse limitate

Prof. Giuseppe Lauria Pinter

Disinformazione in medicina: responsabilità condivise