Varese-Vado, sfida tra le deluse. Biancorossi per ripartire

Dopo tre gare senza vittorie e una settimana agitata dall’addio del direttore sportivo Antonio Montanaro, il Varese ritorna al “Franco Ossola” (domenica 9 marzo ore 14.30) per ospitare il Vado.

La sfida tra biancorossi e rossoblù liguri, oltre che essere uno scontro diretto per il terzo posto, è purtroppo un faccia a faccia tra “deluse”. Varese e Vado, infatti, a inizio campionato erano le due compagini identificate come le favorite per la vittoria finale e invece, dopo 30 giornate e diversi passi falsi, quello di domenica a Masnago sarà uno scontro “solo” per la terza piazza, con la capolista Bra ormai lontanissima e la NovaRomentin che ha consolidato il secondo posto (in attesa degli sviluppi dopo la notizia dell’arresto del presidente dei novaresi, leggi qui)

A presentare la gara del “Franco Ossola” è mister Roberto Floris: «Questa gara cade nel momento giusto perché dà stimoli diversi. Saranno due squadre forti che si affrontano per mantenere il posto nei piani alti della classifica. Il Vado è una squadra costruita per vincere il campionato, che ha individualità capaci di decidere le partite con una buona organizzazione di gioco data dal mister nuovo che porterà qualche cambiamento. I nostri tifosi sono importantissimi, ci stanno sempre al fianco e proveremo a dare il massimo anche per loro».

Dichiarazioni stringate da parte dell’allenatore al termine di una settimana decisamente movimentata in casa biancorossa. Servirà però far tornare a parlare il campo per rimettere punti in classifica ed evitare che una serie di prestazioni negative rovini una stagione fin qui comunque positiva e cancelli tutto il buon lavoro fatto, utile anche per costruire un futuro migliore.

DIRETTAVN – La gara dei biancorossi è già iniziata sul nostro liveblog. Trovate da subito la presentazione del match e tutte le notizie del prepartita. Dalle ore 14.30 al via la diretta testuale per vivere la gara azione per azione, nella quale potrete commentare e interagire. A seguire commento, voci dalla sala stampa, foto e pagelle.